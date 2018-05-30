Mali sıkıntıdaki firmaları dolandıran şebekenin lideri tutuklandı
Mali sıkıntıdaki firmaları finansman desteği vaadi ile dolandıran şebekenin lideri Mesut Yazkan tutuklandı. Şebekenin lideri konumunda olmakla suçlanan Mesut Yazkan ve ekibi daha önce de bir faktoring firmasını, uzaktan kumandalı kaleşnikof tüfekle taramıştı. Bu kişilerin, aynı şirkete yönelik parça tesirli bomba yerleştirilmiş bir maket uçakla havaya uçurulması planı ise son anda önlenmişti.
İstanbul Mali polisi iki hafta önce operasyon düğmesine bastı. İstanbul, Adana, Denizli, Isparta, Trabzon ve Samsun gibi illerden çok sayıda firmanın suç duyuruları sonrası savcılık kararı ile adresleri belirlenen 12 kişi gözaltına alındı. İstanbul 4. Levent’teki lüks bir kulenin 48’inci katında yakalanan Mesut Yazkan’ın yanı sıra, eşi ve yeğeni de yakalanan kişiler arasında yer aldı.
Mesut Yazkan tutuklandı.
Mali Şube’deki sorguları bir hafta süren şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 şüpheli tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hâkimlik sorguları sonrası aralarında Mesut Yazkan tutuklanırken, diğer 7 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Adli kontrolle serbest kalan isimler arasında Servet Sina T. de yer aldı.
5 KİŞİ FİRARİ
Soruşturma kapsamında 5 kişi de firari durumda. Anılan kişiler arasında, temasa geçtikleri şirketlere kendisini 'Hande' olarak tanıtan Silva G. de bulunuyor. Mesut Yazkan'ın eşi S. Yazkan ise herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmadan serbest bırakıldı.
KALAŞNİKOFLA TARADILAR
Şüpheliler, mali darboğaz içinde olan şirketleri, finansman vaadi ile dolandırmakla suçlanıyor. Mali sıkıntıda olan şirketlere verilen nakit paranın 3-4 katı kadar çek ve senet alınıyor. Borçlu şirket, ödemesini sürdürürken alınan çek ve senetler işleme konuluyor. Bu şekilde, tüm varlıkları haczedilen firma sahipleri daha fazla batağa sürükleniyor.
Tutuklanan isimler arasında yer alan ve şebekenin lideri olmakla suçlanan Mesut Yazkan 2005 yılında, dikkat çekici bir eylemle gündeme gelmişti. Tasfiye halindeki Kurtuluş Factoring Hizmetleri AŞ isimli şirketin Salvo Taragano’dan 3 milyon lira haraç isteyen Yazkan ve ekibi, Türkiye’de ilk kez kullanılan bir yöntemle kendilerinden söz ettirmişti. Çete üyeleri, bir otomobile yerleştirdikleri kaleşnikof tüfeği uzaktan kumandalı düzenekle ateşledi.
Şebeke üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda pahalı saat de ele geçirildi.
MAKET UÇAKLA UÇURACAKLARDI
Taragano’nun Küçükçekmece Sefaköy’deki iş yerini tarayan kişilerin bir diğer eylemi ise son anda önlendi. Polis, Yazgan çetesinin aynı iş yerini özel kamera ve parça tesirli bomba yerleştirilmiş bir maket uçakla havaya uçurmayı planladığını ortaya çıkardı. Salvo Taragano adı ise en son 8 yıl önce açıklanan gelir vergisi rekortmenleri listesinin ikinci sırasına girmesi ile gündeme gelmişti.
Salvo Taragano'nun bir süredir yurt dışında yaşadığı belirtildi.
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