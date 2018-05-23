Geçen hafta yakalandılar: Kim oldukları ortaya çıktı
İstanbul Mali Şube polisinin geçen hafta yaptığı operasyonla İstanbul, Denizli, Adana, Isparta ve Samsun gibi illerde yüzlerce firmayı ‘finansman desteği’ vaadi ile dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin kim oldukları anlaşıldı. Dolandırılan firma sahipleri tek tek emniyete çağrılarak teşhis işlemi yaptırılıyor. Suç örgütü lideri olarak gözaltına alınan Mesut Y.’nin kendisini, çalışanlarına dahi “Mümin Karaca” olarak tanıttığı öğrenildi. Hurriyet.com.tr’nin iki ay önceki haberi ile gündeme gelen ve kolundaki saatine kadar haczedilen Denizlili tekstilci Erkan Okçu ile sanayici Aytuğ Güldamla’nın da aynı 'şebeke' tarafından dolandırıldığı öğrenildi.
ÇEŞİTLİ illerdeki savcılıklara yapılan suç duyuruları sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile operasyon düğmesine geçen hafta basıldı. Mali sıkıntıya giren firmalara "finansal destek" verdikten sonra aldıkları çek ve senetler ile haciz işlemi yapan ekibe yönelik yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheli listesindeki 22 kişiden firari konumdaki 10 kişiyi yönelik arama işlemleri ise sürüyor.
GERÇEK ADINI ÇALIŞANLARI BİLE BİLMİYOR
Aylık 150 bin dolar kira ödediği lüks rezidansta yakalanan ve şebeke lideri olmakla suçlanan Mesut Y.’nin, kendisini çevresindekilere "Mümin Karaca" olarak tanıttığı öğrenildi. Dolandırılan firmalar ile temasa geçen paravan firmaya ise ‘Karaca Finans’ adı verildiği öğrenildi. 250 milyon liraya yakın vurgun yaptıkları belirtilen şüpheliler arasında, üzerinde tek bir kayıtlı firma olmamasına karşın çeşitli illerdeki onlarca firmaya yönelik milyonlarca liralık haciz işlemi yapan Servet Sinan T. ve Silva G.’nin de olduğu anlaşıldı. Soruşturma kapsamında, şüphelileri organize eden bir avukatlık bürosuna yönelik de işlem yürütüldüğü öğrenildi.
Çeşitli illerdeki çok sayıda şirkete yönelik milyonlarca liralık senedi işleme koyan Servet Sinan T. de gözaltında.
DOLANDIRILANLAR TEŞHİS EDİYOR
Mali Şube polislerinin yaptığı operasyon sonrası bu kez, mağdur firma temsilcilerinin yeniden ifadelerinin alınmaya başlandı. Firma sahipleri, çeşitli illerdeki emniyet müdürlüklerine çağrılarak şüphelilerin teşhisi de yapılıyor.
Tüm varlığı haczedilen ve ‘Kolumdaki saat dahi alındı’ diyen Denizli tekstilci Erkan Okçu’nun dün Denizli Emniyeti’ne çağrılarak ifadesinin alındığı ve dosyada fotoğrafı olan şüphelilere yönelik teşhis işleminin yaptırıldığı öğrenildi. Benzer bir yolla 'tuzağa' düşürülen Arasya Atıksu AŞ sahibi Aytuğ Güldamla’nın da yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gideceği öğrenildi. Güldamla, mali sıkıntısını aşmak için aldığı 795 bin liraya karşılık 2 milyon lira öderken, halen haciz baskısı altında.
'İŞ YAPAMAZ HALE GELDİM'
Erkan Okçu, dün verdiği ifadede evine ve iş yerine yönelik haciz işleminin Servet Sinan T. adına yapıldığını belirterek "Bankadaki hesaplarıma bloke koydular. İki gün içinde herşeyi kilitlediler. Ticaret yapamaz hale geldim. Servet Sinan T.'nin avukatları olan Suna T. Armağan Agah D. ve Sıla isimli soy ismini bilmediğim avukatları beni sürekli icra ve haciz baskısı ile anlaşmaya zorladılar.
SİSTEM BÖYLE İŞLİYOR
DHA’nın haberine göre, şüpheliler 'düşük faizli kredi' ilanlarını gazete, dergi ve internet siteleri aracılığıyla tanıtımını yapıyor. Daha sonra düşük faizli kredi çekmek için kendilerini arayan firmaları belirliyorlar. Şüpheliler, firma sahiplerine 'İhtiyacınız olan parayı vereceğiz' diyerek güven verip, istenilen miktarın cüzi bir kısmını da verdikten sonra, teminat olarak da firmadan aldıkları çek ve senetleri kısa süre sonra icraya vererek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.
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