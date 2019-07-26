Malatya'da üretiliyor! Uzakdoğu pazarına açılmaya hazırlanıyor...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMalatya'da üretiliyor! Uzakdoğu pazarına açılmaya hazırlanıyor...
GeriEkonomi Malatya'da üretiliyor! Uzakdoğu pazarına açılmaya hazırlanıyor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
26.07.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Malatya'da üretiliyor! Uzakdoğu pazarına açılmaya hazırlanıyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Malatya'da üretiliyor! Uzakdoğu pazarına açılmaya hazırlanıyor...

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde Gaziantep’e gelen Çin’in en büyük kuruluşlarından Cofco Sundry’nin alım heyetine Malatya kaysısı tanıtıldı.

Çinli heyet, özellikle Malatya kayısısı, Antep fıstığı ve kuru meyve çeşitlerini yakından tanımak ve Güneydoğulu ihracatçı firmalarla görüşmek üzere Gaziantep’e geldi. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz da Çinli alım heyetine kayısıyı tanıttı. Çin’deki en büyük ticari kuruluşlardan olan Cofco Sundry’in alım heyeti Malatya kaysısı ihracatı için incelemelerde bulunarak ikili görüşmeler yaptı. Kayısı tanıtımı ve ikili görüşmelere Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da katıldı.

Kayısıyı Uzakdoğu’ya pazarlamak için çalıştıklarını ifade eden Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Bugün Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliğimizin ev sahipliğinde özellikle Uzakdoğu pazarı için Türkiye’deki, bu bölgedeki kuru ve kabuklu meyvelerimizin ihracatı ile ilgili Çin’den gelen bir heyeti burada ağırlıyoruz. Biz de Malatya Ticaret Borsası olarak özellikle kayısının Uzakdoğu pazarlarında kendine yer bulabilmesi için şu an üretmiş olduğumuz ürünlerin büyük bölümünü Çin’den gelen ve devletle iş birliği yapan firmaya tanıtmaya çalıştık. Heyeti önümüzdeki yıl da Malatya’ya davet ettik ki kayısı üretimini her aşamasında yerinde görmeleri için. Ürünlerimizin özellikle besin değeri ve sağlık açısından da ne kadar iyi olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu konuda onların da göstermiş olduğu bir hassasiyet var. Biz de bu konuda kendilerine Malatya kayısının pek çok açıdan dünyada ne kadar önemli olduğunu izah etmeye çalıştık. Çin, Malatya kayısısı için çok önemli bir pazar olarak duruyor. Kayısımızın da bu pazardan faydalanması gerektiğini düşündüğümüz için de burada Çinli heyete bu sunumlarımızı yaptık” dedi.

“Hedefimiz 20 bin ton ihracat”
Çin’e olan ihracatı arttırmayı hedeflediklerini de vurgulayan Özcan, “Bizim şu anda Çin’e gerçekleştirmiş olduğumuz ihracat yıllık bin ton civarında. Malatya’dan gelen ihracat firmalarımızla birlikte yapılan gerekli görüşmelerle kayısı ile ilgili olumlu bir ilişki sağlayabilirsek Çin’deki büyük pazarda 20 bin tonluk bir pay oluşturabiliriz. Bu da bizim yaklaşık yüzde 15-20’lik bir üretim payımız demektir. Biz bunun zamanla gerçekleşmesini bekliyoruz ama bu ilk başlarda bin ton ihracatla başlar ve zamanla daha yüksek noktalara ulaşacak bir pazar halini alır” ifadelerini kullandı.

“Kaysı ihracatımız her geçen gün artıyor”
Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz da kaysı ihracatını daha da arttırmak istediklerini ifade ederek, “Kuru meyve sektörünün en önemli ihraç ürünleri arasında yer alan kuru kaysı yılın ilk 6 aylık döneminde Türkiye genelinden 113 milyon 766 bin 595 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamın 34 milyon 382 bin 920 dolarlık tutarı GAİB tarafından yapılan ihracat sonucu elde edildi. Bugün Çinli alım heyetine Malatya’dan gelen firmalarımız ve Malatya Ticaret Borsası Başkanımız Ramazan Özcan kayısıyla ilgili çok güzel sunumlar yaptılar. Bu ürünümüzün Çin pazarında önemli bir yer bulacağına inanıyoruz. Şu ana kadar Çin’in bütün dünyadan aldığı kuru kayısı rakamı 3 bin 100 ton olarak dikkat çekiyor. Biz Türkiye olarak bunu daha da ileriye götürmek için çaba göstereceğiz” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Romanya'da feci kaza! 3 Arçelik yöneticisi hayatını kaybetti
Bakan Pekcan’dan Rus iş insanlarına: Kalite de uygun fiyat da burada
İkinci el araç için önemli uyarı! Son gün 13 Ağustos
Çok önemli dolandırıcılık uyarısı! "Tatil kazandınız" yalanına inanıp mağdur olmayın