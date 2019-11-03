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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
03.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Lüks’ten 3 milyar TL gelecek

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
‘Lüks’ten 3 milyar TL gelecek

Değerli Konut Vergisi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

İlk aşamada 103 bin konutun kapsama gireceği belirtilirken, AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, “İlk yıl için 2.5 ila 3 milyar lira civarında bir beklenti var” dedi. Komisyonda kabul edilen teklife göre, Değerli Konut Vergisi, değeri 5 milyon TL ile 7.5 milyon TL arasında olanlar için binde 3, 7.5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olanlar için binde 6, 10 milyon 1 TL’yi aşan değerdeki konutlar için de yüzde 1 olarak hesaplanacak. AK Parti İstanbul Milletvekili Demiröz, yaptıkları projeksiyonlara göre kapsama giren 103 bin civarındaki konuttan yaklaşık yüzde 7’sinin yüzde 1’lik vergiye tabi olacağını belirti. Demiröz, “Şu anda Emlak Vergisi Kanunu’ndaki matrah ile bu değerler arasında hiçbir ilişki yok. Zaman içerisinde ileride olur mu bilemiyorum” açıklamasını yaptı. İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz’ın “Çifte vergilendirmeye girmez mi?” sorusuna yanıt veren Demiröz, “Bir ürün getiriyoruz, üzerinden hem ÖTV alıyoruz hem KDV alıyoruz, o zaman hepsi çifte vergilendirmeye girer. Üstelik KDV’yi de ÖTV üzerinden de alıyoruz. Bu bir başlangıçtır. Bütçeye de bir ek gelir amacı da düşülmemiştir” açıklamasını yaptı.

4 MİLYONLUK 3 KONUTUM VARSA

Komisyondaki görüşmeler sırasında, yüksek değerli birkaç evi olanlar için de vergilendirme tartışıldı. CHP İstanbul Milletvekili Emina Gülizar Emecan, “Prensipte bu vergiye karşı değiliz. Örneğin benim 4 milyon değerinde 3 tane konutum var, ben hiçbir şekilde değerli konut vergisi ödemeyeceğim bu koşulda; ama 5 milyon değerinde 1 tane konutum var, 2 tane konutum var, o zaman yüksek miktarda yaklaşık herhâlde 30 bin TL değerinde konut vergisi ödemek durumunda kalacağım” dedi. Türkiye Belediyeler Birliği Temsilcisi Avukat Muhammed Ali Mermeroğlu ise vergi gelirinin belediyelere bırakılmasını istedi. Mermeroğlu, “5 milyon TL üzerindeki binaların emlak vergisi olarak kabul edilmesi gereken bu gelirin dolaylı olarak da olsa belediyelere döndürülmesi engelleniyor. Bu nedenle bu verginin genel bütçe geliri olmaktan çıkarılarak belediyelere bırakılması gerektiği görüşündeyiz” açıklamasını yaptı. 

TMO’YA HİZMET ALIMI İSTİSNASI

KAMU İhale Kanunu’nun istisnaları düzenleyen 3. maddesine de yeni bir bent eklendi ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin tarımsal ürün alımlarıyla ilgili hizmet alımları da istisna kapsamına alındı. Böylece Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinde z bendine kadar gelindiği için yeni istisna tanımıyla aa bendi de eklendi. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın “Bu istisna soğan ve patatesi kapsar mı” sorusuna TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, “Sayın Cumhurbaşkanı Toprak Mahsulleri Ofisine her türlü tarımsal ürünle ilgili görev verebilir” yanıtını verdi.

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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