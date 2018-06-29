Turkland Sigorta'yı Maher Yatırım Holding alıyor
Mahmut Erdemoğlu’nun üç yıl önce kurduğu Maher Yatırım Holding AŞ, Lübnanlı Hariri Ailesi'ne ait Turkland Sigorta AŞ’yi alıyor. Rekabet Kurumu’na yapılan başvuru sonrası onay çıkması halinde hisse devir işlemi yapılacak.
TURKLAND Sigorta AŞ’nin hisselerinin tamamı Maher Yatırım Holding AŞ tarafından alınıyor. Rekabet Kurumu’na yapılan başvuru sonrası gerekli iznin alınması halinde, taraflar hisse devir işlemlerini yapacak.
1.4 milyon TL sermayeli Maher Yatırım Holding, Nisan 2015’te Mahmut Erdemoğlu tarafından kuruldu. Erdemoğlu’nun 50 milyon liralık yatırımla Quick Sigorta’yı kurmuştu.
30 YILI AŞKIN SÜREDİR SEKTÖRDE
1989 yılında kurulan Turkland Sigorta AŞ’nin yüzde 55’i Lübnanlı Cynvest S.A.L Holding’e yüzde 45’i ise GroupMed International Management Holding’e ait. Önceki unvanı Demir Sigorta olan şirket, Cıngıllıoğul Ailesi’ne aitti.
TURKLAND’IN PATRONU HARİRİ AİLESİ
Kasım 1989 da Gothaer Alman Sigorta adı ile kurulan şu anda adı Turkland olan şirket, 1990 yılında Gothaer-Demir adını aldı. 1992 yılında Demirbank T.A.Ş. tarafından satın alındıktan sonra ismi Demir Sigorta A.Ş. olarak değişen şirket, 1997 yılında Cıngıllı Holding bünyesine katıldı.
5 YIL ÖNCE HİSSE DEVRİ OLMUŞTU
2003’te faaliyetlerini durduran, 2008 yılında tekrar başlatan şirket, 2013’te ise hisse devir anlaşması imzaladı. Şirket hisselerinin yüzde 55’i Beyrut-Lübnan’da kurulu Cynvest S.A.L. Holding’e, yüzde 35’i Dubai- Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulu Group Med International Management Limited’e devroldu. Geri kalan yüzde 10’luk hisse ise 2014’te GroupMed International Management Holding Limited’e devredildi. GroupMed ise Türk Telekom’un ortaklarından Lübnanlı Hariri Ailesi tarafından yönetiliyor.
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