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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
29.06.2018 - 18:44, Son Güncelleme:

Turkland Sigorta'yı Maher Yatırım Holding alıyor

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Turkland Sigorta'yı Maher Yatırım Holding alıyor

Mahmut Erdemoğlu’nun üç yıl önce kurduğu Maher Yatırım Holding AŞ, Lübnanlı Hariri Ailesi'ne ait Turkland Sigorta AŞ’yi alıyor. Rekabet Kurumu’na yapılan başvuru sonrası onay çıkması halinde hisse devir işlemi yapılacak.

TURKLAND Sigorta AŞ’nin hisselerinin tamamı Maher Yatırım Holding AŞ tarafından alınıyor. Rekabet Kurumu’na yapılan başvuru sonrası gerekli iznin alınması halinde, taraflar hisse devir işlemlerini yapacak.

1.4 milyon TL sermayeli Maher Yatırım Holding, Nisan 2015’te Mahmut Erdemoğlu tarafından kuruldu.  Erdemoğlu’nun 50 milyon liralık yatırımla Quick Sigorta’yı kurmuştu.

30 YILI AŞKIN SÜREDİR SEKTÖRDE

1989 yılında kurulan Turkland Sigorta AŞ’nin yüzde 55’i Lübnanlı Cynvest S.A.L Holding’e yüzde 45’i ise GroupMed International Management Holding’e ait. Önceki unvanı Demir Sigorta olan şirket, Cıngıllıoğul Ailesi’ne aitti.

TURKLAND’IN PATRONU HARİRİ AİLESİ

Kasım 1989 da Gothaer Alman Sigorta adı ile kurulan şu anda adı Turkland olan şirket, 1990 yılında Gothaer-Demir adını aldı. 1992 yılında Demirbank T.A.Ş. tarafından satın alındıktan sonra ismi Demir Sigorta A.Ş. olarak değişen şirket, 1997 yılında Cıngıllı Holding bünyesine katıldı.

5 YIL ÖNCE HİSSE DEVRİ OLMUŞTU

2003’te faaliyetlerini durduran, 2008 yılında tekrar başlatan şirket, 2013’te ise hisse devir anlaşması imzaladı. Şirket hisselerinin yüzde 55’i Beyrut-Lübnan’da kurulu Cynvest S.A.L. Holding’e, yüzde 35’i Dubai- Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulu Group Med International Management Limited’e devroldu. Geri kalan yüzde 10’luk hisse ise 2014’te GroupMed International Management Holding Limited’e devredildi. GroupMed ise Türk Telekom’un ortaklarından Lübnanlı Hariri Ailesi tarafından yönetiliyor.

 

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