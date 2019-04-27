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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.04.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

LPG Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde değişiklik

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LPG Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde değişiklik

Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında dağıtıcı lisansı başvuru sahiplerinin teknik düzenlemelere uygun depolama veya dolum tesisine sahip bulunması zorunlu olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, LPG piyasasında dağıtıcı lisansı başvuru sahiplerinin teknik düzenlemelere uygun depolama veya dolum tesisine sahip bulunması zorunlu olacak. 
Lisans başvurusunda, dağıtıcı lisansı başvuru sahibinin varsa LPG depolama lisansı kapsamındaki depolama tesisi de dikkate alınacak. Tüplü LPG faaliyeti yapacak dağıtıcıların ise en az bir dolum tesisi ve LPG tüplerine sahip olması gerekecek. 

LPG taşıma lisansı kapsamında kara yoluyla LPG taşıma faaliyetini 8 Ocak 2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yürüten ve durumuna uygun yetki belgesine sahip kişilerin taşıma faaliyetleri lisansa tabi olmayacak. 

Öte yandan, EPDK'nin Resmi Gazete'de yer alan Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatlarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı'na göre, doğal gaz, petrol ve LPG piyasaları bildirim yükümlülük tablolarında değişikliğe gidildi. 

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