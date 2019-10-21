Lavrov: Türk Akımının ikinci hattı 2020'de hazır olacak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazprom’un Türk Akımı projesinin, güney ve güneydoğu Avrupa’ya gaz tedarik edecek olan ikinci hattının 2020 yılında hazır olacağını söyledi.
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zakharieva ile görüşmesi sonrasında konuşan Lavrov, “Bulgar meslektaşlarımızı o altyapı inşaatına başladıkları ve Türk Akımı’nın ikinci hattını 2020 yılında tamamlanacağını söylediler” dedi.
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