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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
12.11.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

KYK borcu yapılandırma nasıl yapılır? KYK borç erteleme ve yapılandırma işlemi

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KYK borcu yapılandırma nasıl yapılır? KYK borç erteleme ve yapılandırma işlemi

KYK borcunu yapılandırmak ya da borç erteleme işlemi gerçekleştirmek isteyen pek çok vatandaş, bu işlemin nasıl yapılacağını araştırıyor. Normal şartlar altında çıkarılan yapılandırma kanunları ile faydalanılabilen KYK borcu yapılandırma süreci, borcun ödenmemesi halinde takibe düşme durumlarında ise vergi daireleri tarafından da gerçekleştirilebiliyor. Peki, KYK borcu yapılandırma işlemi nasıl yapılıyor? İşte, KYK borç erteleme ve yapılandırma süreci hakkında bazı bilgiler

KYK borç erteleme ve yapılandırma işlemi, vadesi geçmiş geri ödeme taksitlerini yatıramayan kişilerin gündeminde yer alıyor. Belirli dönemlerde 7020 ve 7143 gibi yapılandırma kanunları ile vergi dairesine uğramadan yapılandırma işlemlerini gerçekleştirebilen vatandaşlar, kanun süresinin dolması halinde ise vergi daireleri aracılığıyla yapılandırma süreci hakkında bilgi edinebiliyor. İşte, KYK borç erteleme ve yapılandırma işlemi hakkında bazı bilgiler

KYK BORÇ ERTELEME NASIL YAPILIR?

KYK borç erteleme başvurusu, E-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Bu erteleme işlemi için E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Kredi Geri Ödeme Erteleme Başvurusu" yazmalısınız.

Çıkan ekranda "Tarafınıza ait borç erteleme başvurusu bulunmamaktadır. Yukarıdaki "Yeni Başvuru" düğmesini kullanarak borç erteleme başvurusunda bulunabilirsiniz." uyarısı ile karşılaşmanız halinde, sağ üstteki 'Yeni Başvuru' butonuna tıklayarak işleminize başlayabilirsiniz.

Sonraki adımlarda, talep türü seçimi, başvuru ekranı, onay ekranı ve işlem sonucu ekranları karşınıza çıkacak. 

KYK borç erteleme talebinizi bu şekilde tamamlayabilirsiniz.

KYK BORÇ ERTELEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BORCU NASIL YAPILANDIRILIR?

KYK borcu 2 farklı yöntemle yapılandırılabilmektedir. Bu yapılandırma işlemlerinden ilki internet üzerinden olandır.

İnternet üzerinden yapılandırma işlemine göre: Öncelikle Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmalısınız.

Bu ekranda E-Devlet ile giriş seçeneği bulunmaktadır. Buna tıklayın ve E-Devlet bilgilerinizle giriş yapın.

Arama ekranına "6183" yazın ve "Taksitlendirme/Tecil Talebi Dilekçesi (6183 S. Kanunun 48. Maddesi Kapsamında)" sayfasına tıklayın.

48'nci maddede yer alan "Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir." ibaresi dahilinde birkaç adımda taksitlendirme işlemine başvuruda bulunabilirsiniz.

Vergi daireleri üzerinden yapılandırma işlemi göre: Vergi dairesinde 6183 sayılı kanundan faydalanmak istediğinizi belirtmeniz üzerine sizden dilekçe doldurmanız istenecektir.

Bu dilekçeyi doldurduktan sonra KYK borcu yapılandırmasında taksit seçeneklerinizi belirlemeniz beklenecektir. 

Dilekçenizin kabul görmesi halinde borçlar 2 ayda bir olarak talep edilecektir. 

2 ayda bir ödenmeyen borçlar, yapılandırmanızın bozulmasına neden olacaktır.

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