KYK borcu yapılandırma nasıl yapılır? KYK borç erteleme ve yapılandırma işlemi
KYK borcunu yapılandırmak ya da borç erteleme işlemi gerçekleştirmek isteyen pek çok vatandaş, bu işlemin nasıl yapılacağını araştırıyor. Normal şartlar altında çıkarılan yapılandırma kanunları ile faydalanılabilen KYK borcu yapılandırma süreci, borcun ödenmemesi halinde takibe düşme durumlarında ise vergi daireleri tarafından da gerçekleştirilebiliyor. Peki, KYK borcu yapılandırma işlemi nasıl yapılıyor? İşte, KYK borç erteleme ve yapılandırma süreci hakkında bazı bilgiler
KYK borç erteleme ve yapılandırma işlemi, vadesi geçmiş geri ödeme taksitlerini yatıramayan kişilerin gündeminde yer alıyor. Belirli dönemlerde 7020 ve 7143 gibi yapılandırma kanunları ile vergi dairesine uğramadan yapılandırma işlemlerini gerçekleştirebilen vatandaşlar, kanun süresinin dolması halinde ise vergi daireleri aracılığıyla yapılandırma süreci hakkında bilgi edinebiliyor. İşte, KYK borç erteleme ve yapılandırma işlemi hakkında bazı bilgiler
KYK BORÇ ERTELEME NASIL YAPILIR?
KYK borç erteleme başvurusu, E-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Bu erteleme işlemi için E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Kredi Geri Ödeme Erteleme Başvurusu" yazmalısınız.
Çıkan ekranda "Tarafınıza ait borç erteleme başvurusu bulunmamaktadır. Yukarıdaki "Yeni Başvuru" düğmesini kullanarak borç erteleme başvurusunda bulunabilirsiniz." uyarısı ile karşılaşmanız halinde, sağ üstteki 'Yeni Başvuru' butonuna tıklayarak işleminize başlayabilirsiniz.
Sonraki adımlarda, talep türü seçimi, başvuru ekranı, onay ekranı ve işlem sonucu ekranları karşınıza çıkacak.
KYK borç erteleme talebinizi bu şekilde tamamlayabilirsiniz.
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