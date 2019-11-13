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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.11.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Kuzey Ege'de "ara tatil" hareketliliği

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Kuzey Ege'de "ara tatil" hareketliliği

18 milyona yakın öğrencinin 18-22 Kasım'da yapacağı ilk ara tatil, Edremit Körfezi'ndeki turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Edremit Körfezi'ndeki turizmciler, 18 milyona yakın öğrencinin 18-22 Kasım'da yapacağı ilk ara tatili bekliyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AA muhabirine, ara tatilin ekonomik anlamda Ayvalık'a olumlu yansıdığını söyledi.

Rezervasyonlarda artış olduğunu belirten Ergin, şöyle konuştu:

"Özellikle butik oteller, pansiyoncular ve işletmecilerimiz yüzde 15 ile yüzde 20 arasında bir rezervasyon artışı olduğunu ifade ediyorlar. Tabii bu durum bizler için güzel bir gelişme. Özellikle kış aylarında bu tür turistik işletmelerin ayakta tutunabilmeleri adına bu uygulama olumlu bir gelişme diye düşünüyorum. Baktığınız zaman bizim gibi özellikle kış aylarında yerli turizme bel bağlamış olan kasaba ve sahil ilçelerinde bu tür tatil şekillendirmeleri gözle görülür bir şekilde rezervasyon artışlarına sebep olmuştur. Bu durumun turizme, küçük işletmelerimize ve şehrimize ekonomik anlamda bir canlılık getireceğini de umut ediyoruz."

Ayvalık Otelciler Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak da ara tatilin kentte ekonomik hareketlenme sağlayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ayvalık'ta büyük otellerin büyük bir kısmı kış sezonunda masrafları karşılamakta zorlandıkları için şu anda kapalı durumdalar. Buna karşın bu mevsimde ilçede özellikle 'butik otel' dediğimiz tarihi konuk evlerinin faal olması turizm açısından daha büyük bir etken haline geliyor. Ara tatil uygulaması, Ayvalık'taki tarihi konak ve yalıların oluşumundan meydana gelen bu butik pansiyonları hareketlendirecektir."

Ankara, İstanbul ve İzmir'den Ayvalık'a ulaşımın kolaylaştırılmasının kente gelen ziyaretçi sayısını yüzde 25 ila 35 yükselttiğini ifade eden Çolak, ara tatil uygulamasının hem öğrencilere motivasyon açısından hem de turizm alanında olumlu sonuçları beraberinde getireceğine inandığını sözlerine ekledi.

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