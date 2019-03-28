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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
28.03.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Kuyumcuların başı dertte: Gerçeğinden ayırt edemiyorlar

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Kuyumcuların başı dertte: Gerçeğinden ayırt edemiyorlar

Dünyanın en değerli madenlerinden olan ve hem yatırım hem de takı maksatlı kullanılan altın, son günlerde piyasada sıkça satılan sahteleri yüzünden kuyumcuları sıkıntıya sokuyor.

Türkiye'de takı denilince ilk akla ilk gelen 'altın'ın fiyatı kadar tasarımı ve işlemeleri de önem arz ediyor. Ham halde bulunan altın zorlu bir çalışmanın ardından deneyimli ustaların elinde şekillenip bilezik, kolye, küpe ve yüzüğe dönüşürken, kuyumcu vitrinlerinden geçerek vatandaşlara ulaşıyor. Yaklaşık 950 derecelik ocakta eritilen altınlar, daha sonra makineler ve el işçiliğinin birleşmesiyle ziynet eşyaları haline geliyor.

Kuyumcuların başı dertte: Gerçeğinden ayırt edemiyorlar

Ancak son zamanlarda oldukça artan altın görünümlü takılar, Türkiye genelinde olduğu gibi Ordu’da da kuyumcuların başını derde sokabiliyor. Profesyonelce üretilen ve kimi zaman altından ayırt edilmekte zorlanılan altın görünümlü takılar, fiyatından dolayı düğünlerde dahi tercih edilebiliyor. Kuyumculara gelerek takıları bozdurmak isteyenler altınların sahte olduğunu anlayınca hayal kırıklığına uğradığı gibi, ayırt edemeyen bazı kuyumcular da durumdan dolayı mağdur olabiliyor.


Kuyumcuların başı dertte: Gerçeğinden ayırt edemiyorlar

“ARTIK BÜTÜN ÜRÜNLERİN SAHTESİ VAR”

Ordu Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Erman Enginyurt, sahte takılara sürekli maruz kaldıklarını söyledi. Neredeyse bütün altın ürünlerinin sahtesinin üretildiğini aktaran Enginyurt, “İnsanlar her ne kadar birbirlerinin gönüllerini kırmamak ve eksik kalmamak anlamında hediye olarak alsalar bile sonuçta yapılan iş sahtekarlıktır. Ürünler artık giderek değerlendiği için bu rakamlar çeyrek dahi olsa yaklaşık 400 TL civarında. İnsanlar bunların dahi sahtesini alıp takabiliyorlar. Bilezik, yüzük, küpe başta olmak üzere bütün ürünlerin sahtesi mevcut” dedi.


Kuyumcuların başı dertte: Gerçeğinden ayırt edemiyorlar

“UCUZ ALTIN YOKTUR”

“Bu işin içerisinde alaylı olmayanlar anlamıyor ve ayırt edemiyor, ancak kesip bakmak lazım” diyen Enginyurt, “Ayar suyuna vurmak lazım, bununla birlikte çeşitli formülleri de mevcut, rastgele almamak lazım. Meslektaşlarımıza da bu anlamda uyarılarda bulunuyorum. Vatandaşlarımız da kesinlikle bildikleri yerden alacaklar. Ucuz altın yoktur, o işin içerisinde muhakkak farklı bir iş vardır. Bunu asla unutmasınlar, insanlarımız güvenli yerden ve bildikleri yerden alışveriş yapacaklar” şeklinde konuştu.


Kuyumcuların başı dertte: Gerçeğinden ayırt edemiyorlar

Özellikle yeni model ürünlerin sahtelerinin üretildiğini belirten Enginyurt, “Eski altınlarda genellikle sahte olmaz, çünkü rengi açılmış ve solmuş olur. Dönemsel olarak biz de müşteri yoğunluğundan dolayı aldığımız ürünlerde sahte aldığımız altınlar oluyor. Kontrol etmeden almamak lazım” ifadelerini kullandı.


Kuyumcuların başı dertte: Gerçeğinden ayırt edemiyorlar

“ÜRETİCİLER OLARAK SAHTE ALTINDAN ÇOK MUZDARİBİZ”

Altın üreticilerinden Zeki Bilikçi de imalat sektörünün imitasyon ürünlerle başının dertte olduğunu söyledi. Çekirdekten itibaren bu sektörün içerisinde olanların sahte ve orijinal altını ayırt edebildiğini aktaran Bilikçi, sahte ürünleri ayırt etmenin birkaç formülünü şöyle anlattı:


Kuyumcuların başı dertte: Gerçeğinden ayırt edemiyorlar

 


“Sahte ürünlerin gramajı, gerçeği ile örtüşmez. Gramı aynı olsa dahi şüphelenilen ürünü kesmemiz lazım. Sahteleri farklı, sert olur ve kesilmez. Sadece dışlarında yaldız boya vardır. Bunlarla birlikte her kuyumcunun elinde mevcut olan mihenk taşı ile kontrol edilmesi gerekiyor. Üretici olarak bu sahte ürünlerden çok muzdaribiz. 1 kilogramlık altın da olsa içerisindeki en ufak yabancı madde altını bozuyor. Bu da hem zaman kaybına hem de maddi zarara yol açıyor.”

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