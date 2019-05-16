Kuveyt Türk’ten meraklı kâşiflere kodlama ve robotik eğitimi

Kuveyt Türk, Türk Kızılayı’yla işbirliğine giderek ortaokul öğrencilerine kodlama ve robotik eğitimi verdiği 1010 Kâşif Projesi kapsamında Türkiye’nin dört bir yanını dolaşmaya devam ediyor. Kocaeli İstiklal Ortaokulu, 1010 Kâşif Gönüllüleri Çocukları Eğitimi, Kızılay Toplum Merkezi Eğitimi ve Türkiye İzcilik Federasyonu İzcileri Eğitimi etaplarını tamamlayan Kuveyt Türk, son olarak İskenderun Hanife Uysal Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Kuveyt Türk çalışanlarının katkıda bulunduğu proje kapsamında, temel kod yazımının yanı sıra çocuklara verilen kod senaryolarıyla pek çok alanda uygulamalı kodlama ve robotik eğitimi yapılıyor. Tam gün süren eğitimde Adımızı Yazalım, Deniz Feneri, Sokak Lambası, Alkışla Yanan Lamba, Trafik Işıkları, Park Sensörü, Tren Geçiş Kontrolü, Gece Lambası, Oyun Hamuru ve Renkler olmak üzere 10-15 yaş grubuna uygun eğlenceli, eğitici ve öğretici uygulamalar sunuluyor.

“Teknolojinin temel yapı taşını çocuklarla buluşturuyoruz”

“Hayallerimizdeki geleceği değerlerimizle kodluyoruz” söylemiyle harekete geçerek meraklı kâşiflerle buluştuklarını ifade eden Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Kod yazmak teknolojinin temel yapı taşlarındandır. Gittiğimiz her okulda çocuklarımızın ilgilerini ve bu alandaki yeteneklerini gördükçe ne denli doğru bir iş yaptığımızı anlıyoruz. Bu ilgi, projemizin geleceği adına bizlere yol gösteriyor” dedi.

“Teknolojiyi bilinçli kullanan nesiller yetiştirmeliyiz”

1010 Kâşif Projesi ile yeni nesilleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı amaçladıklarını vurgulayan Aslan Demir, teknolojinin doğru kullanımının önemine dikkat çekerek, “Teknoloji bir yanıyla hayatımızı kolaylaştırırken, diğer taraftan ölçüsüz ve sınırsız kullanıldığında bağımlılık haline geliyor, kontrol elden gidiyor. Özellikle çocuklar teknoloji bağımlılığı konusunda risk altında bulunuyor. Biz 1010 Kâşif Projesi ile çocuklarımıza çağın gerekliliği olan kodlama ve robotik eğitimini verirken aynı zamanda onlarda teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanma, sadece tüketen değil üreten ve yöneten bir anlayışının yaygınlaşmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Eğitim alan öğrenciler, okul arkadaşlarına kodlama eğitimi veriyor

Kuveyt Türk tarafından eğitimin sonunda okullara hediye edilen 1010 Kâşif Kodlama Kiti ile çocuklar yazdıkları tüm kodları, maketler üzerinde de hayata geçirerek kodlama ve robotik eğitimlerini sürdürüyor. Eğitim alan öğrencilerin okullarındaki diğer öğrencilere kodlama eğitimi vermesi üzerine kurgulanan projeyle, okullardaki tüm öğrencilerin kodlama öğrenmesi amaçlanıyor. Her yıl en az 50 devlet okulunda kodlama ve robotik eğitimi verilmesi hedefleniyor.

1010 Kâşif Projesi nedir?

“Değerlerimizle büyüyoruz” söylemiyle toplumsal ve temel değerleri koruyup geliştirmeyi hedefleyen Kuveyt Türk, 30’uncu yılında 1010 Kâşif Projesi ile bilime destek vermek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Türk Kızılayı ile işbirliğine gidilen proje kapsamında Türkiye’nin dört bir yanındaki okullara kodlama ve robotik eğitimi götüren Kuveyt Türk, sağladığı eğitim ve donanım desteğiyle yeni nesilleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı amaçlıyor. 10-14 yaş arasındaki (5’inci sınıftan itibaren) meraklı kâşifleri kapsayan kodlama ve robotik eğitimiyle bu yıl en az 1010 Kâşifin oluşturulması ve meraklı kâşiflere bilimi anlama ve uygulama fırsatı verilmesi hedefleniyor. 1010 Kâşif Projesi’nde ana hedef kitleyi, devlet okulları ve başta YİBO’lar (Yatılı İlköğretim Bölge Okulları) olmak üzere ortaokul çağındaki çocuklar oluşturuyor.