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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.10.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

Kuru üzümde ihracat bereketi

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Kuru üzümde ihracat bereketi

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı sezonun ilk ayında geçen sezona göre yüzde 40 artarak 55 milyon 965 bin dolara ulaştı.

Türkiye'nin geleneksel tarımsal ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzümde rekolte beklentisi geçen sezona göre yüzde 14 düşmesine rağmen ihracat, ilk ayda yüzde 40 arttı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, iklimsel koşullar nedeniyle rekoltede geçen sezona göre yüzde 14'lük düşüşle 310 bin tondan 261 bin tona düşmesi beklenen çekirdeksiz kuru üzümde ihracat bereketi yaşanıyor.

Sezonun başladığı eylül ayında Türkiye'nin kuru üzüm ihracatı yüzde 40'lık artışla 40 milyon 84 bin dolardan, 55 milyon 965 bin dolara çıktı. Miktar bazında ise yüzde 17'lik artışla 26 bin 844 tondan, 31 bin 493 tona yükseldi.

Geçen sezon kilogramı ortalama 1,49 dolara ihraç edilen kuru üzüm, yeni sezonun ilk ayında ise ortalama 1,77 dolardan değer bularak son yılların en yüksek seviyesine çıktı.

Kuru üzüm ihracatında İngiltere 12 milyon 275 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 7 milyon 180 bin dolarla Almanya ve 6 milyon 283 bin dolarlık tutarla Hollanda izledi.

Uzakdoğu ülkelerine ise kuru üzüm ihracatı yüzde 188 artarak 2 milyon 245 bin dolardan 6 milyon 466 bin dolar seviyesine ulaştı.

"BİR YILDA 300 DOLAR DEĞER KAZANDI"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru üzüm rekoltesinde geçen yıla göre düşüş yaşandığını söyledi.

Rekolte kaybının ilk etapta üretici ve ihracatçıyı üzse de üretici ve ihracatçının birlik olması sayesinde ortalama ihracat fiyatlarında yıllardır hedeflenen bir istikrarın yakalandığını anlatan Celep, sektörün tüm paydaşlarının verdiği destek sayesinde Türk üzümünün bir yılda ton başına yaklaşık 300 dolar değer kazandığına dikkat çekti.

Bu başarının güzel bir öykü olacağını belirten Celep, şu değerlendirmede bulundu:
"Uzakdoğu'daki payımız her geçen gün artıyor. Orada ABD, Güney Afrika ve Şili'nin kullandığı bir pazar vardı. Bu pazarları alma şansımız çok yüksek. Hayata geçirdiğimiz URGE projemiz ve hali hazırdaki Turquality Projesi'yle pazara yayılıyoruz. Çekirdeksiz kuru üzümde zor dönemler aşıldı. Bundan sonra dünya çapında daha iddialı olacağımız bir döneme giriyoruz. Bu sezon da bu ihracat artışının devam etmemesi için hiçbir sebep yok. Hatta gelecek yıllarda katma değeri artırarak bunun da üzerine çıkacağımıza inanıyoruz."

Çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin yüzde 90'ının ihraç edildiğini, çabalara rağmen iç piyasa tüketiminin sınırlı kaldığını kaydeden Celep, fiyatlarda diğer tarım ürünlerine göre daha yüksek bir artış beklenmediğini de ifade etti.

 

 

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