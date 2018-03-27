Kuru kayısı ihracatı arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKuru kayısı ihracatı arttı
GeriEkonomi Kuru kayısı ihracatı arttı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
27.03.2018 - 11:49, Son Güncelleme:

Kuru kayısı ihracatı arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuru kayısı ihracatı arttı

"Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'dan geçen yıl 94 bin 874 ton kuru kayısı ihraç edildi.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunu barındıran Malatya'da, yaklaşık 50 bin aile geçimini kayısı üretiminden sağlıyor.

"Hasanbey, Kabaaşı, Hacıhaliloğlu ve Alyanak" gibi birbirinden farklı irilik ve lezzette kayısı çeşidinin yetiştiği kentte, çekirdeklerinden ayrılıp kurutularak fabrikalarda işlenen kuru kayısılar, dünyanın dört bir yanında sofraları süslüyor.

Rusya'dan Yeni Zelanda'ya, ABD'den Suudi Arabistan'a kadar bu yıl çok sayıda ülkeye gönderilen ve Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili alan Malatya kayısısı, ihracat sayesinde hem ülke hem de kent ekonomisine katkı sağlıyor.

Geçen yıl 672 bin 670 ton yaş kayısı rekoltesinin gerçekleştiği kentten 94 bin 874 ton kuru kayısı ihraç edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'de tonaj olarak iyi ihracat yaptıklarını söyledi.

Özbey, 2016'da 78 bin 987 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 290 milyon dolar gelir elde ettiklerini hatırlatarak, "Geçen yıl ise 94 bin 874 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 266 milyon 874 bin dolar gelir elde edildi. Kuru kayısı ihracatı devam ediyor, sezon temmuzda sona erecek." diye konuştu.

- Rekolte arttı, fiyatlar düştü

Önceki yıl, 2017'ye göre daha az kuru kayısı ihraç edilmesine rağmen daha fazla dolar girdisi sağlandığını anlatan Özbey, bunun rekolteyle alakalı bir durum olduğunu kaydetti.

Özbey, geçen yıl yüksek rekoltenin kayısı fiyatlarının düşmesinde etken olduğunu dile getirerek, "Doların yükselmesi ikinci bir etken tabii. İnşallah önümüzdeki süreçte ekonomi de iyiye gidecek ürün de iyi olacak ve üretici emeğinin karşılığını alacak." dedi.

Bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gitmesi sonucu kayısı ağaçlarının da erken çiçek açtığına dikkati çeken Özbey, "Bundan sonraki süreç hava şartlarına bağlı. Eğer hava şartları uygun giderse inşallah üretici iyi ürün elde edecek ve yüzü gülecek." diye konuştu.

Özbey, üreticilere borsayı takip ederek, arz ve talebe göre ürünlerini piyasaya sürmelerini tavsiye etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kuru kayısı ihracatı arttı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk görevinden istifa etti

SOCAR'dan yeni petrokimya yatırımı planı

Air France çalışanları yine grev yapacak