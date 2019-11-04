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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.11.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Küresel sigortacılık sektöründe "kömürsüz" dönüşüm

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Küresel sigortacılık sektöründe "kömürsüz" dönüşüm

Dünya çapında 17 sigorta ve reasürans şirketi, kömür santrali ve madencilik projelerinde yeni risk almayacaklarını açıkladı.

Küresel sigortacılık sektörü, iklim değişikliğinden kaynaklanan riskler sebebiyle kömür projelerinden çekilme kararı alırken, 17 şirket kömür yatırımlarını sigortalama politikasında değişikliğe gitti.

Küresel sigortacılık şirketleri, iklim değişikliğinden kaynaklanan yüksek riskler sebebiyle fosil yakıt projelerine yönelik primlerini azaltmaya başladı. Bu kapsamda, dünya çapında 26 sigorta ve reasürans şirketi, kömür santrallerindeki prim yatırımlarını durdurma kararı alırken, 17 şirket de sigortalama politikasını değiştirerek kömür santrali ve madencilik projelerinde yeni risk almayacaklarını açıkladı.

Polonyalı enerji piyasaları sigortalama uzmanı Kuba Gogolewski, gazetecilere yaptığı açıklamada, sigorta şirketlerinin yeni kömür yatırımlarından çekilmesinin daha hızlı gerçekleşeceğini dile getirdi. Kömür yatırımlarını sigortalama politikasını ilk olarak 2017'de 3 şirketin başlattığına dikkati çeken Gogolewski, bu şirketlerin sayısının 2019 itibarıyla 17'ye çıktığını söyledi.

Gogolewski, küresel sigortalama ve reasürans piyasasının güncel büyüklüğünün 260 milyar doları aştığına işaret ederek, "Bu rakamın 6 milyar dolarını kömür projelerindeki sigortacılık faaliyetleri oluşturuyor. İklim değişikliğinin ana sebeplerinden olan kömürde yeni yatırımlar artık sigortalanmıyor. Bu şirketler mevcut yatırımlardan da risk primlerini çekiyorlar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, şirketlerin kömür yatırımlarından çekilme nedenlerinin yalnızca riskler olmadığını aktaran Gogolewski, "Bu konu aynı zamanda bir itibar meselesi haline geldi. Birçok şirket, itibarını korumak için de kömür yatırımlarını sigortalamak istemiyor. Sigortacılık sektöründeki bu eğilim otomatik olarak finans sektörünü de etkilemeye başladı çünkü finans kurumları sigortalanmayan yatırıma kredi sağlamak istemiyor." dedi.

Gogolewski, Türkiye'de daha çok Çin ve Hindistan ağırlıklı sigorta ve reasürans şirketlerinin faaliyet gösterdiğini ifade etti. Kömür yatırımlarından çekilmenin bu şirketlerde Avrupa şirketlerine göre daha yavaş olduğunu belirten Gogolewski, "Türkiye'de de yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar giderek artıyor ve bir enerji dönüşümü söz konusu. Sigorta şirketlerinin Türkiye'deki kömür santrallerinden çekilmesi hemen olmayabilir fakat önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu trendin etkilerinin Türkiye'de de görülebileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

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