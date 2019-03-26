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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
26.03.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Kurdaki hareketin arkasında ne var? Süreci yakından takip eden bankacı anlattı

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Kurdaki hareketin arkasında ne var? Süreci yakından takip eden bankacı anlattı

Süreci yakından takip eden bir bankacı kurlardaki hareketin arka planını anlattı:

Fotoğrafa bakınca şunu söyleyebilirim; bir kara pazartesi yaşatılmak istendi, ama Merkez Bankası hamlesi ile engellendi.

Cuma günü yaşanan kur atağından sonra Pazartesi günü piyasaların kısmen sakinleşmiş olmasında,  Merkez Bankası’nın açıklamaları ve alınan diğer aksiyonlar etkili oldu.

Uluslararası bankaların başını çektiği bazı bankalar Türk Lirası’na karşı pozisyon aldı. Cuma günü başlayan yükseliş, Türk Lirası satışları ile dün çok daha ileri taşınacaktı.

Merkez Bankası yaşanan atak sonrasında para politikasını daha da sıkılaştırarak piyasaya fonlama sağladığı 1 haftalık Açık Piyasa İşlem ihalelerini durdurduğunu açıklamıştı.

Bu hamle ile TL satışının maliyeti yükseldi.

Swap yoluyla TL borçlanma faiz oranları yüzde 95 seviyelerine yükseldi. Bunda TL’ye karşı döviz satın alıyor olmaları ve TL’sini dövizi satan bankalara ödemek zorunda olmaları da etkili oldu.
 
Yabancı bankaların özellikle döviz alımları karşılığında TL ödemelerinde zorlandığı hatta bazı büyük bankaların temerrüde düştüğü konuşuluyor.

Giriştikleri bu hamle sonrasında birkaç milyar TL açık ve çok büyük bir maliyeti karşılamak zorunda kaldılar. Türk Lirası’na karşı bu pozisyonu almanın maliyetini üstlenmeleri gerekecek.

TL satarak döviz alımı yönündeki bu talebi sürdüremezler. Bu maliyete rağmen bu pozisyonda dururlarsa, Türkiye ile ilişkilerini riske atarlar. Ayrıca yaptırımlarla da karşı karşıya kalabilirler.

Dışarıdaki bu gelişmeler ve pazartesiden itibaren kurda bu geriye gelişten sonra içeride de yerleşiklerin döviz satmaya başladığını gözlemliyoruz.

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