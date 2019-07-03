Kurban Bayramı öncesi sıkı denetim geliyor

Geçen yıl yaşanan şarbon tehlikesinin ardından Bakanlık bu yıl, ilçe sayısı 10 ve daha az olan il merkezleri ya da en az bir ilçesinde denetim ve kontrol yapacak. Şarbon riskli görülen ilçelerde ise denetime öncelik verilecek.

DÜZENLİ DENETİM

Bakanlıktan geçtiğimiz hafta illere gönderilen genelgede özetle şu uyarılara dikkat çekildi:

“Hayvan sağlığının güvence altına alınamadığı bir ortamda insan sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini temin etmek mümkün değil. Ülkemiz genelinde canlı hayvan ticareti yoğun olarak yapılıyor ve buna bağlı olarak il içi ve iller arası hayvan hareketleri yaşanıyor. Hayvan satıcısı çalışma izin belgesi olmayan hayvan sahiplerinin, satın aldıkları hayvanları satın almalarından itibaren koyun ve keçi türü hayvanlar için en fazla 29 gün, sığır cinsi ve domuz türü hayvanlar için ise en fazla 30 gün içerisinde tekrar satamayacağı yönetmelikle belirlendi. İlgili yönetmelik gereği canlı hayvan ticareti yapan kişi veya kurumlara çalışma izin belgeleri düzenleniyor ve bu işletmelerin düzenli olarak denetlenmesi gerekiyor.

RİSKLİ İLÇELER ÖNCELİKLİ

Bu amaçla canlı hayvan ticareti yapan satıcılar yılda en az iki kez ilçe müdürlükleri tarafından denetlenecekler. Denetimler en az iki veteriner hekim tarafından yapılacak ve canlı hayvan ticareti yapan kişi/şirket sahibi denetimlere katılacak. Denetim ve kontrollerde işletmelerde tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için 30 günü geçmeyecek şekilde süre verilecek ve süre sonucunda eksiklikler tekrar kontrol edilecek. Denetim ve kontrol yapılacak ilçeler, ilçenin hayvan sayısı, hayvan hareketleri, ruhsatlandırılan satıcı sayısı dikkate alınarak belirlenecek. Her il denetim ve kontrol yapacağı ilçe veya ilçeleri ilin toplam ilçe sayısının yüzde 10’unu kapsayacak şekilde ve bir önceki yılın istatistiklerine göre belirleyecek. İlçe sayısı 10’dan az olan illerde riskli görülen ilçeler veya en az bir ilçede denetim ve kontrol yapılacak.”