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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
03.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kurban Bayramı öncesi sıkı denetim geliyor

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Kurban Bayramı öncesi sıkı denetim geliyor

TARIM ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı yaklaşırken, “Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Denetim ve Kontrolleri’ne yönelik genelge yayınladı.

Geçen yıl yaşanan şarbon tehlikesinin ardından Bakanlık bu yıl, ilçe sayısı 10 ve daha az olan il merkezleri ya da en az bir ilçesinde denetim ve kontrol yapacak. Şarbon riskli görülen ilçelerde ise denetime öncelik verilecek.

DÜZENLİ DENETİM

Bakanlıktan geçtiğimiz hafta illere gönderilen genelgede özetle şu uyarılara dikkat çekildi:

“Hayvan sağlığının güvence altına alınamadığı bir ortamda insan sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini temin etmek mümkün değil. Ülkemiz genelinde canlı hayvan ticareti yoğun olarak yapılıyor ve buna bağlı olarak il içi ve iller arası hayvan hareketleri yaşanıyor. Hayvan satıcısı çalışma izin belgesi olmayan hayvan sahiplerinin, satın aldıkları hayvanları satın almalarından itibaren koyun ve keçi türü hayvanlar için en fazla 29 gün, sığır cinsi ve domuz türü hayvanlar için ise en fazla 30 gün içerisinde tekrar satamayacağı yönetmelikle belirlendi. İlgili yönetmelik gereği canlı hayvan ticareti yapan kişi veya kurumlara çalışma izin belgeleri düzenleniyor ve bu işletmelerin düzenli olarak denetlenmesi gerekiyor.

RİSKLİ İLÇELER ÖNCELİKLİ

Bu amaçla canlı hayvan ticareti yapan satıcılar yılda en az iki kez ilçe müdürlükleri tarafından denetlenecekler. Denetimler en az iki veteriner hekim tarafından yapılacak ve canlı hayvan ticareti yapan kişi/şirket sahibi denetimlere katılacak. Denetim ve kontrollerde işletmelerde tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için 30 günü geçmeyecek şekilde süre verilecek ve süre sonucunda eksiklikler tekrar kontrol edilecek. Denetim ve kontrol yapılacak ilçeler, ilçenin hayvan sayısı, hayvan hareketleri, ruhsatlandırılan satıcı sayısı dikkate alınarak belirlenecek. Her il denetim ve kontrol yapacağı ilçe veya ilçeleri ilin toplam ilçe sayısının yüzde 10’unu kapsayacak şekilde ve bir önceki yılın istatistiklerine göre belirleyecek. İlçe sayısı 10’dan az olan illerde riskli görülen ilçeler veya en az bir ilçede denetim ve kontrol yapılacak.”

 

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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