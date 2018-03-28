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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.03.2018 - 12:07, Son Güncelleme:

Kuraklık doğalgazda ithalat rekoru getirdi

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Kuraklık doğalgazda ithalat rekoru getirdi

Türkiye'de kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerindeki üretimin azalması ve elektrik üretiminde doğalgaz santrallerinin devreye alınması doğalgaz ithalatında rekor getirdi.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocakta doğalgaz ithalatı aylık bazda ilk kez 6 milyar metreküpün üzerine çıktı.

Türkiye'de doğalgaz ithalatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 6 milyar 216 milyon metreküpe yükseldi.

 Ocakta barajlı hidroelektrik ve akarsu santrallerindeki elektrik üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18 azalarak yaklaşık 4,6 milyar kilovatsaate geriledi. Geçen yıl ocakta bu miktar 5,6 milyar kilovatsaat seviyelerinde bulunuyordu.

Bu dönemde hidroelektrik santrallerindeki üretim düşüşü doğalgaz santralleriyle telafi edildi. Böylece doğalgaz santrallerindeki elektrik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 1,5 milyar kilovatsaat artarak 8,9 milyar kilovatsaate ulaştı. Söz konusu dönemde santrallerdeki doğalgaz tüketimi yüzde 26,7 arttı.

Ocakta doğalgazın elektrik üretimindeki payı ise yüzde 22'den yüzde 29,2'ye yükseldi.

 KONUTLARDAKİ TÜKETİM YÜZDE 17,6 AZALDI

Söz konusu ayda hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle konutlardaki doğalgaz tüketimi yüzde 17,6 azalarak 2 milyar 497 milyon metreküpe geriledi.

Türkiye'de ocakta toplam doğalgaz tüketimi ise yüzde 4,1 azalarak 6 milyar 168 milyon metreküp oldu.

Doğalgaz ithalatının yüzde 68,47'si boru hatlarıyla, yüzde 31,53'ü ise sıvılaştırılmış doğalgaz olarak yapıldı. İthalatın yüzde 45,5'i Rusya'dan, yüzde 13,4'ü İran'dan ve yüzde 10,4'ü ise Katar'dan gerçekleştirildi. Katar'dan yapılan doğalgaz ithalatı ocakta geçen yılın aynı döne

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