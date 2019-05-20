"Kulüplerin finansal süreçleri ilgili bankalar ve kulüpler ile arasında yürütülmektedir"
Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber,’’ Kulüplerin finansal süreçleri ilgili bankalar ve kulüpler arasında yürütülmektedir’’ dedi.
Berber, twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti,’’ Sn. Bakanımız Berat Albayrak’a atfen dile getirilen bu tür sözler doğru değildir. Sn. Bakanımızın ve Bakanlığımızın kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili bir tasarrufu ya da yönlendirmesi yoktur. Bu süreçler kulüpler ile ilgili bankalar arasında yürütülmektedir.’’
Sn. Bakanımız Berat Albayrak’a atfen dile getirilen bu tür sözler doğru değildir. Sn. Bakanımızın ve Bakanlığımızın kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili bir tasarrufu yada yönlendirmesi yoktur. Bu süreçler kulüpler ile ilgili bankalar arasında yürütülmektedir. https://t.co/buLlRdwxNs— mehmet ali berber (@mali_berber) 20 Mayıs 2019
Bugün Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak TRT Spor canlı yayınında soruları cevaplandırmıştı. Albayrak yayında şunları söylemişti:
"Sayın Berat Albayrak ile görüştüm ve Türk futboluna önemli katkılar yapılacağını söyledi. İnşallah ay başında banka düzenlemeleriyle Türk futbolu rahat bir nefes alacak. Sürekli bankalardayım. Neredeyse Ziraat Bankası'nın kadrosuna alınacaktım."
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