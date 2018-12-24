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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
24.12.2018 - 10:43, Son Güncelleme:

Kripto paraların piyasa hacminde artış

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Kripto paraların piyasa hacminde artış

Kripto para birimlerinin 2019'da en değerli varlık sınıfı olacağına ilişkin öngörülerin ardından piyasa hacmi, yaklaşık bir aydan sonra ilk kez 140 milyar doların üzerine çıktı.

HİSSE senedi yatırım yöneticisi Travis Kling, kripto para birimleri piyasalarında bir süredir etkili olan boğa piyasasına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kripto para birimleri hiçbir zaman geleneksel varlıkların düşüşte olduğu bir dönemde var olmadı. BTC, dünyanın en büyük parasal deneylerinden biri olan küresel niceliksel genişlemenin (QE) başında doğdu. Kripto para birimlerinin 2019'da en iyi performans gösteren varlık olma şansı oldukça yüksek dedi.

Klingin öngörülerine paralel olarak kripto para birimleri piyasalarında yaklaşık bir haftadır etkili olan artış eğilimi devam ederken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.95'lik bir artışla 4,235 dolara yükseldi ve 73 milyar 868 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51'ini oluşturdu.

Toplam 2,067 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 16.73 ile en çok Ripple arttı. Piyasadaki artışa son 24 saatte yüzde 49.28 ile 73ünüc sıradaki PIVX öncülük ederken, yüzde 12.67, yüzde 5.89, yüzde 4.52, yüzde 3.88 ve yüzde 1.94 ile sırasıyla yalnızca Buggyra Coin Zero, Crypto.com Chain, DigixDAO, ODEM ve MobileGo düştü.

Piyasadaki artışa paralel olarak piyasa hacmi 29 Kasımdan bu yana ilk kez 140 milyar doların üzerine çıktı. Piyasa hacmi, son 24 saatte 10 milyar dolara denk gelen yüzde 7.4'lük bir artışla 144 milyar 902 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 23 milyar 836 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler; 

Bitcoin yüzde 4.95

Ripple yüzde 16.73

Ethereum yüzde 15.02

Bitcoin Cash yüzde 8.04

EOS yüzde 10.18

Stellar yüzde 8.47

Litecoin yüzde 10.42

Bitcoin SV yüzde 4.36

Tether yüzde 0.07

TRON yüzde 9.03 arttı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu (24.12.2018)
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