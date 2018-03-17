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Konut kredisi alırken ödeme planına dikkat!

Hürriyet Haber
17.03.2018 - 13:05 | Son Güncelleme:

Konut kredisi, ev sahibi olmanın en kolay yolu olsa da ödemeleri kolay gerçekleştirebilmek için doğru ödeme planını seçmek oldukça önemli. Peki konut kredisi için doğru ödeme planı nasıl seçilir?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda doğru ödeme planının nasıl seçileceği anlatılıyor.

VADE DOĞRU SEÇİLMELİ

Doğru bir ödeme planı oluşturmak için öncelikle doğru vadeyi belirlemelisiniz. Vade süresine göre kredinin toplam ödemesi de aylık taksit tutarları da değişmektedir. Her ne kadar vade uzadıkça aylık ödeme tutarı azalıp, toplam ödeme tutarı artsa da bütçenize göre vade belirlemek kredinizi zorlanmadan ödemenizi sağlar.

Doğru vadeyi belirlemek için öncelikle aylık giderlerinizi kalem kalem hesaplayarak bir ayda konut kredisi için ne kadar taksit ödeyebileceğinizin hesabını yapmanız gerekir. Ödeyeceğiniz aylık taksit tutarını belirlerken en fazla ödeyebileceğiniz miktardan ziyade ortalama bir miktar belirlemek daha doğru olacaktır çünkü her ne kadar aylık giderlerin hesabını yapsanız da bütçenizi etkileyen aksaklıklarla karşılaşmanız da olası. Ödeyebileceğiniz aylık taksit tutarını belirledikten sonra Hangikredi.com’dan konut kredisi hesaplaması yaparak bankaların güncel faiz oranlarına ve bu faiz oranına göre yapılmış kredi hesaplama sonucuna ulaşabilirsiniz.

BANKALARIN SUNDUĞU ÖDEME PLANLARI

Bankaların konut kredileri için sunduğu farklı ödeme planları yer alıyor. Konut kredileri genellikle aydan aya taksit ödemeli verilse de bankalar tüketiciler için farklı seçenekler de sunabilmekte. Bu seçenekler arasında üç ayda bir ödeme, artan taksitli, azalan taksitli, ara ödeme gibi seçenekler var. Maaşınız düzenli değilse ya da mevsime göre değişiklik gösteriyorsa (mesela çiftçiyseniz) ara ödemeli kredi seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Ya da ilerleyen yıllarda gelirinizin artacağını düşünüyorsanız artan taksitli ödeme planını tercih edebilirsiniz.

Bankaların, bütçenizin şimdiki ve ilerideki durumuna göre sunduğu bu seçeneklerle kredinizi zorlanmadan geri ödeyebilirsiniz.

Etiketler: kredi , kredi haberleri
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