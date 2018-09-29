Koşan kazanır

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
Ahmet Can
29.09.2018 - 21:32, Son Güncelleme:

Koşan kazanır

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Koşan kazanır

Havaların serinlemesini fırsat bilenler ve fazla kiloları vermek isteyenler kendilerini koşu parkurlarına attı.

Koşunun en önemli parçası ise ayakkabılar. Koşu ayakkabıları geliştiren markalar en rahat şekilde antrenmanların tamamlanması için kolları sıvadı. Teknolojiden yardım alan şirketler, tabandan üst kısma kadar ayakkabıların her noktasını yeniledi. Özel yastık destekleri koşu esnasında zeminden alınan darbeleri en aza indiriyor. Hafifletmek için karbon fiberden özel dokulara kadar pek çok taban teknolojisi kullanılıyor. Biz de bu hafta koşu ayakkabılarındaki yeni teknolojiler ve modelleri araştırdık.

AYAK ŞEKLİNİ UNUTMUYOR

SKECHERS, geliştirdiği ayağın şeklini alan taban teknolojisi ‘Memory Foam’ ile dikkat çekiyor. Yastıklı, çıkarılabilir tam boy konforlu iç taban, antreman esnasında darbe etkisini azaltıyor. Ayakkabının dış tarafında kullanılan örgü kumaş sayesinde ise kullanıcıların ayakları tam olarak kavrıyor. 439 TL

KARBON FİBERLE HAFİFLEDİ

NIKE’ın malzeme teknolojisi olarak en çok dikkat çeken modellerinden biri ‘Zoom Fly Flyknit’. Tamamen hızlı koşmak isteyenler için tasarlanan modelin en çok dikkat çeken yanı ise tabanının içindeki karbon fiber tabaka. Bu sayede hafifletilen Nike Zoom Fly Flyknit, koşu esnasında ayağı yerden kaldırırken destek ve itiş gücü sunuyor. Buna ek olarak, markasının daha önceki modellerinde kullanılan özel dokuma teknolojisi sayesinde ayakkabı ayağı bir çorap gibi sarıyor. 799.90 TL

BİRDEN FAZLA YASTIK DESTEĞİ

ASICS, ‘GEL-Nimbus 20’ koşu ayakkabıları 3 farklı katmandan oluşan taban teknolojisiyle öne çıkıyor. Modelin orta tabanı orta taban üst katmanına yerleştirilen SpEVA teknolojilerinde birden fazla yastık desteği mevcut. FlyteFoam teknolojisi ayakkabıya optimal rahatlık verir ve tepki vermesini sağlıyor. FluidFit ise üst ayağa uyum sağlar ve dört yönlü streç örgüler ayağı destekliyor. 899 TL

BAĞCIKSIZ TASARIM
ADIDAS, Ultraboost serisine eklediği bağcıksız koşu ayakkabısıyla rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Ayakkabının hafif ve örgülü yapısı ayağı sararken orta tabanda yer alan güçlendirilmiş bandı da bunu destekliyor. Hızlı tepki veren yastık desteği ve esnek dış tabanı, her adımda enerji dönüşümü ve konfor sağlar. Esnek ağ dış taban, iyi bir zemin tutuşu sağlıyor. 1.145 TL

ÇİPLİ AYAKKABI

ÇİNLİ Xiaomi, akıllı ayakkabısını satışa sundu. ‘90 Fun Ultra’ adındaki akıllı ayakkabı modelinin içinde ufak bir çip var. Xiaomi ve Intel’in ortaklaşa ürettiği bu çip, tüm hareketlerini kayıt ederek verilerinizi telefonunuzda bulunan uygulamaya aktarıyor. 399 TL

DİKİŞSİZ TASARIM

NEW balance’ın, ‘1080V8’ modelinde Fresh Foam teknolojisi kullanıldı. Bu sayede ultra destekleme ve dış yüzeydeki esneklikle performans artıyor. Dikişsiz tasarım sahip model, nefes alabilirliği ile antremanlarını rahatça tamamlasını sağlıyor. 945 TL

ÇORAP HİSSİ VERİYOR

PUMA, ‘Mantra Fusefit Unrest’ modeliyle örgü dış kaplaması ve özel bağcık tasarımıyla kullanıcılara çorap hissi veren bir ayakkabı geliştirdi. Modelde yer alan tam boy IMEVA orta taban, yan stabilite sunarken, 360 derece harekete de imkan sağlıyor. 589.90 TL

SIFIR YERÇEKİMİ

UNDER Armour, ‘UA HOVR Phantom’ modelinde geliştirilen özel bir köpük ile oluşturulan sıkıştırılmış file şeklindeki tabanla darbe etkisini en aza indiriyor. Her koşuda enerji kazanımı sağlıyor. Bu da koşuculara sıfır yerçekimi hissi veriyor. 999.90 TL

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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