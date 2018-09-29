Koşan kazanır
Havaların serinlemesini fırsat bilenler ve fazla kiloları vermek isteyenler kendilerini koşu parkurlarına attı.
Koşunun en önemli parçası ise ayakkabılar. Koşu ayakkabıları geliştiren markalar en rahat şekilde antrenmanların tamamlanması için kolları sıvadı. Teknolojiden yardım alan şirketler, tabandan üst kısma kadar ayakkabıların her noktasını yeniledi. Özel yastık destekleri koşu esnasında zeminden alınan darbeleri en aza indiriyor. Hafifletmek için karbon fiberden özel dokulara kadar pek çok taban teknolojisi kullanılıyor. Biz de bu hafta koşu ayakkabılarındaki yeni teknolojiler ve modelleri araştırdık.
AYAK ŞEKLİNİ UNUTMUYOR
SKECHERS, geliştirdiği ayağın şeklini alan taban teknolojisi ‘Memory Foam’ ile dikkat çekiyor. Yastıklı, çıkarılabilir tam boy konforlu iç taban, antreman esnasında darbe etkisini azaltıyor. Ayakkabının dış tarafında kullanılan örgü kumaş sayesinde ise kullanıcıların ayakları tam olarak kavrıyor. 439 TL
KARBON FİBERLE HAFİFLEDİ
NIKE’ın malzeme teknolojisi olarak en çok dikkat çeken modellerinden biri ‘Zoom Fly Flyknit’. Tamamen hızlı koşmak isteyenler için tasarlanan modelin en çok dikkat çeken yanı ise tabanının içindeki karbon fiber tabaka. Bu sayede hafifletilen Nike Zoom Fly Flyknit, koşu esnasında ayağı yerden kaldırırken destek ve itiş gücü sunuyor. Buna ek olarak, markasının daha önceki modellerinde kullanılan özel dokuma teknolojisi sayesinde ayakkabı ayağı bir çorap gibi sarıyor. 799.90 TL
BİRDEN FAZLA YASTIK DESTEĞİ
ASICS, ‘GEL-Nimbus 20’ koşu ayakkabıları 3 farklı katmandan oluşan taban teknolojisiyle öne çıkıyor. Modelin orta tabanı orta taban üst katmanına yerleştirilen SpEVA teknolojilerinde birden fazla yastık desteği mevcut. FlyteFoam teknolojisi ayakkabıya optimal rahatlık verir ve tepki vermesini sağlıyor. FluidFit ise üst ayağa uyum sağlar ve dört yönlü streç örgüler ayağı destekliyor. 899 TL
BAĞCIKSIZ TASARIM
ADIDAS, Ultraboost serisine eklediği bağcıksız koşu ayakkabısıyla rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Ayakkabının hafif ve örgülü yapısı ayağı sararken orta tabanda yer alan güçlendirilmiş bandı da bunu destekliyor. Hızlı tepki veren yastık desteği ve esnek dış tabanı, her adımda enerji dönüşümü ve konfor sağlar. Esnek ağ dış taban, iyi bir zemin tutuşu sağlıyor. 1.145 TL
ÇİPLİ AYAKKABI
ÇİNLİ Xiaomi, akıllı ayakkabısını satışa sundu. ‘90 Fun Ultra’ adındaki akıllı ayakkabı modelinin içinde ufak bir çip var. Xiaomi ve Intel’in ortaklaşa ürettiği bu çip, tüm hareketlerini kayıt ederek verilerinizi telefonunuzda bulunan uygulamaya aktarıyor. 399 TL
DİKİŞSİZ TASARIM
NEW balance’ın, ‘1080V8’ modelinde Fresh Foam teknolojisi kullanıldı. Bu sayede ultra destekleme ve dış yüzeydeki esneklikle performans artıyor. Dikişsiz tasarım sahip model, nefes alabilirliği ile antremanlarını rahatça tamamlasını sağlıyor. 945 TL
ÇORAP HİSSİ VERİYOR
PUMA, ‘Mantra Fusefit Unrest’ modeliyle örgü dış kaplaması ve özel bağcık tasarımıyla kullanıcılara çorap hissi veren bir ayakkabı geliştirdi. Modelde yer alan tam boy IMEVA orta taban, yan stabilite sunarken, 360 derece harekete de imkan sağlıyor. 589.90 TL
SIFIR YERÇEKİMİ
UNDER Armour, ‘UA HOVR Phantom’ modelinde geliştirilen özel bir köpük ile oluşturulan sıkıştırılmış file şeklindeki tabanla darbe etkisini en aza indiriyor. Her koşuda enerji kazanımı sağlıyor. Bu da koşuculara sıfır yerçekimi hissi veriyor. 999.90 TL
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