Koronavirüsünü Merkez de izliyor

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, dün yılın ilk enflasyon raporunun tanıtım toplantısında Çin’de ortaya çıkan koronavirüsünün etkilerine de değindi. Uysal, koronavirüsünün etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu belirten Uysal, “Henüz nereye evrileceği konusunda ciddi belirsizlikler var. Ancak geçmiş dönemde benzeri olayların küresel ekonomiye etkileri konusunda çalışmalara başladık. Dünyanın en önemli ekonomilerinden Çin üzerinde bu durum yayılmaya ve büyümeye devam ederse, tabii ki büyüme rakamları üzerinde ciddi etkisi beklenir. Ticaret ve emtia fiyatları üzerinde etkileri olabilir. İlk olarak piyasalarda riskten kaçış ve risk algılamasının artması yönünde etki yarattı bununla birlikte de petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskıya neden oldu. Olayın başlangıcından bu yana geçmişte yaşanan benzer durumlarda küresel ekonomi nasıl etkilenmiş takip ettik. Gerektiğinde elimizdeki tüm araçlarla adım atma imkanımız var” dedi. Uysal, söz konusu gelişmenin Türkiye’ye etkilerinin petrol fiyatları baskılanmaya devam ederse pozitif gözüktüğünü, ama ticaret ve sermaye bakımından negatif durumla da karşılaşılabileceğini kaydetti. Uysal, enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağının öngörüldüğünü söyledi.



YIL SONU HEDEFİ % 8.2



Bu çerçevede, enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5.4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağının tahmin edildiğini dile getiren Uysal, “Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 6.2 ile yüzde 10.2 aralığında (orta noktası yüzde 8.2), 2021 yılı sonunda ise yüzde 3 ile yüzde 7.8 aralığında (orta noktası yüzde 5.4) gerçekleşeceği öngörülmektedir” değerlendirmesinde bulundu.



Uysal, enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlamaya odaklı parasal duruşun ve makro politika koordinasyonunun sürdürüleceği bir çerçeve altında 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişiklik yapmadıklarını ifade etti. Uysal, “Akaryakıt ürünlerindeki eşel mobil uygulamasının da katkısıyla petrol fiyatlarına ilişkin varsayımlardaki yukarı yönlü güncellemenin yıl sonu enflasyon tahminine etkisinin 0.1 puan ile sınırlı kalacağını öngörüyoruz. Son dönemde gerçekleştirilen bazı vergi ayarlamalarının yıl sonu enflasyonuna 0.2 puan aşağı yönlü etki yapacağını tahmin ediyoruz” açıklamasını yaptı.



TEMKİNLİ DURUŞA DEVAM



2020 para politikasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Uysal, takip ettikleri çok sayıda göstergenin enflasyonda hedeflenen düşüş patikası ile uyumlu seyre işaret ettiğini belirtti. Uysal, “Enflasyonun bir süre için mevcut seviyelerde yatay seyrettikten sonra enflasyon beklentilerinde genele yayılan iyileşmenin sürmesi ve temkinli parasal duruşun da etkisiyle yıl sonu tahminimize doğru kademeli olarak gerileyeceğini değerlendiriyoruz. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekiyor. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde atabileceğimiz politika adımlarını ve parasal duruşu, ana eğilime dair göstergeleri dikkate alarak, enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz” dedi.



KURDA İSTİKRAR



Uysal, ihracat ve ithalat gelişmelerine bakıldığında kurun rekabetçi olduğunun tespitini yaptıklarını dile getirerek, “Merkez Bankası’nın nominal ya da reel kur seviye hedefi bulunmamaktadır ama döviz kurundaki istikrarı önemsiyoruz. İstikrarın enflasyondaki iyileşmeye büyük katkı sağladığını geçen yıl gördük” dedi. Kredi büyümesinde iyileşme yaşandığını kaydeden Uysal, “Bireysel tarafta başlayan bu hareketlenme ticari tarafa da yansımaya başladı. Gidişat 2020 yılı için TL kredilerde yüzde 20’ler civarında, yabancı kredilerde yatay bir seyir ve toplamda yüzde 15’in üzerinde büyümeye işaret ediyor” diye konuştu.

KAMU BANKALARI DAHA AKTİF GÖRÜNÜYOR

Merkez Bankası Başkanı Uysal’a kamu bankalarının döviz piyasasındaki işlemlerinin sorulması üzerine, “Kamu bankalarının işlemlerine baktığımızda, diğer bankalarda olduğu gibi BDDK’nin belirlediği pozisyon limitleri çerçevesinde işlemlerini yapıyor. Bunu bir döviz pozisyon yönetimi kapsamında yapıyorlar. Zaman zaman kamu bankalarının pozisyon almalarında ciddi değişimler görüyoruz. Sadece kamu bankalarında değil, özel bankalarda da görüyoruz. Kamu

bankaları bazı dönemlerde daha aktif gözüküyorlar” dedi.

KARARLAR VERİ ODAKLI

Merkez Bankasının bağımsızlığı ve faiz kararlarının alınması süreçlerine ilişkin soru üzerine Uysal, geçen yılın temmuz ayından bu yana yaptıkları iletişimde, para politikası duruşunu, enflasyondaki görünümü ve veri odaklı bir yaklaşımı esas alarak hareket ettiklerini bildirdi. 2019 yılı içindeki uygulamalarının da bunu gösterdiğini vurgulayan Uysal, “2020 yılındaki adımlarımızın zamanı ve boyutu da aynı şekilde gelen verilere ve enflasyon görünümündeki gelişmelere göre belirlenecektir. Kararlarımızı verilere ve enflasyondaki gelişmelere göre alıyoruz” diye konuştu.