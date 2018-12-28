Köprü cezaları silinecek

TRAFİK ve İstanbul’daki köprü cezalarından Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen bazı alanların imar barışına dahil edilmesine kadar bir çok alanda milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren torba yasa önceki gece Meclis’te kabul edildi. Cumhurbaşkanının onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek yasaya göre, araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016’dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından vazgeçilecek. Varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığı kararlaştırılacak. Yargılama ve takip gideri, taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar, 28 Şubat 2019’a kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019’a kadar ret ve iade edilecek. Bu düzenleme kapsamında iade edilecek rakamın 26 bin 744 tebligatla tahsil edilen 19 milyon 922 bin lira olduğu belirtiliyor.

TRAFİK CEZALARINA ZAM YOK

Karayolları Trafik Kanununda yer alan cezalar 2019’da artırılmayacak, cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacak. Yasayla, Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak için kurulan POLSAN’ın daha güçlü bir mali yapıya kavuşturulması, ortaklarına yaptığı yardımların artırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurların sandığa daimi ortak olmaları koşulu da getirildi.

YSK’DA GÖREV UZATMA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinden 2019 yılında görevi sona ereceklerin yerine Ocak 2020’de, 2022’de görevi sona ereceklerin yerine ise Ocak 2023’te yenileme seçimi yapılacak. Bu düzenlemeyle YSK Başkanı Sadi Güven’in de aralarında bulunduğu üyelerin görev süreleri bir yıl uzatıldı. YSK Başkanı Sadi Güven ile birlikte Yargıtay’dan seçilen üyeler Faruk Kaymak, Refik Eğri ile Danıştay’dan seçilen üyeler İlhan Hanağası, Zeki Yiğit ve Nakiddin Buğday’ın 6 yıllık görev süreleri 23 Ocak 2019’da; Başkanvekili Erhan Çiftçi, Muharrem Akkaya, Kürşat Hamurcu, Cengiz Topaktaş ve Yunus Aykın’ın görev süreleri de 2022 yılında doluyordu. Görev süresi uzatımına mart ayındaki yerel seçimler gerekçe gösterildi.

BOĞAZ’DA YENİ İMAR BARIŞI

BOĞAZİÇİ Kanunu’nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz malikleri de yapı kayıt belgesinden yararlanacak. Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ait kroki ile sınır ve koordinat listesinde değişiklik yapılan yasayla Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar’daki bazı bölgeler bu kapsama dahil edildi.

YAPILANDIRMADA BİR ŞANS DAHA



TÜZEL kişiliği kaldırılan köylerde, Emlak Vergisi ve Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında alınması öngörülen vergi, harç ve katılım payları da 2023 yılına kadar ertelenirken, vergi ve SGK borç yapılandırmasına başvuran ancak ilk iki taksidi ödemeyenlere bir şans daha verilecek. Daha önce 2019 Ocak sonuna kadar taksitlerin ödenmesi öngörülürken yasayla bu süre Şubat sonuna kadar uzatıldı. Yasa, katılım bankalarının da ilave ana sermaye ve katkı sermaye niteliğindeki kira sertifikası ihracı gerçekleştirmesine de olanak tanıyor. Meclis idari teşkilatında hangi statüde olursa olsun Destek Hizmetleri Başkanlığı tarafından fiilen en az 5 yıldır kavas görevini yürüttüğü saptananların hiçbir işleme gerek kalmaksızın halen bulundukları kadro derecelerine uygun kavas unvanlı kadrolara atanmaları da sağlandı.