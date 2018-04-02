Konutzedelerle gündeme gelen Pana Yapı’dan yeni bir iddia: ‘Şirketi çalışanlar dolandırdı’
İSTANBUL’da kentsel dönüşüm denilince akla ilk gene bölge Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe. Bölgede 6 yıldır dönüşüm çalışmaları yapılıyor. Bu süreçte mali yetersizliğe düşen firmalar binlerce konutzede yarattı. Bunun en son örneği Pana Yapı ile anlaşanlar oldu.
Hürriyet gazetesinin şubat ayında gündeme getirdiği gibi şirkete ait 2 şantiyede işler durdu. Firmadan kira yardımı da alamayan hak sahipleri mağdur oldu. Hak sahiplerinin yanı sıra projeden ev alan tüketicilerin de hayalleri yarım kaldı. Yaklaşık 1000 aile, dizi film sektöründen sonra inşaat sektörüne giren Pana Yapı’nın inşaatları bitirmesini bekliyor. Mağdurlar geçtiğimiz günlerde şirket hakkında suç duyurusunda da bulunmuştu. Vatandaş firmayla yaptıkları kat karşılığı anlaşmaya rağmen firmanın sorumluklarını yerine getirmediğini söyledi. Dönüşümzedelerden sonra ikinci bir suç duyurusu da firmadan geldi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz, dönüşüm projelerini yapan Selimoğlu İnşaat firmasının eski üst düzey yöneticilerini dolandırıcılıkla suçladı. Şirket tarafından savcılığa sunulan dilekçede çalışanlar için “şirketlerin içini boşaltarak kendilerine ve yakınlarına fahiş maddi kazanımlar sağlamışlardır” ifadesine yer verildi.
NİTELİKLİ DOLANDIRCILIK
“Selimoğlu şirketinde yaptırdığım hukuki ve mali denetlemeler sonucu ortaya maalesef vahim bir sonuç çıkmıştır” diyen Şaşmaz suç duyurusuna ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu sonuç üzerine şirketimin eski üst düzey yöneticileri K.U, Y.U ve N.T başta olmak üzere nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiş olduğunu düşündüğüm kişiler hakkında emniyete ve savcılığa şikayette bulundum. İncelemelerde şirketimin ve bize güvenen şahısların nitelikli dolandırılması, güvenin kötüye kullanması suçları başta olmak üzere elde ettiğimiz güçlü bulguları adli makamlarla paylaştık. Şüphelilerin Fikirtepe’de yeni projeler için halen rant peşinde olduklarına dair bir takım bulgular da tespit ettik. Başka kişilerin de mağdur edilmemesi için bu duyuruyu yapma gereği duydum.”
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