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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
02.04.2018 - 22:54, Son Güncelleme:

Konutzedelerle gündeme gelen Pana Yapı’dan yeni bir iddia: ‘Şirketi çalışanlar dolandırdı’

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Konutzedelerle gündeme gelen Pana Yapı’dan yeni bir iddia: ‘Şirketi çalışanlar dolandırdı’

İSTANBUL’da kentsel dönüşüm denilince akla ilk gene bölge Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe. Bölgede 6 yıldır dönüşüm çalışmaları yapılıyor. Bu süreçte mali yetersizliğe düşen firmalar binlerce konutzede yarattı. Bunun en son örneği Pana Yapı ile anlaşanlar oldu.

Hürriyet gazetesinin şubat ayında gündeme getirdiği gibi şirkete ait 2 şantiyede işler durdu. Firmadan kira yardımı da alamayan hak sahipleri mağdur oldu. Hak sahiplerinin yanı sıra projeden ev alan tüketicilerin de hayalleri yarım kaldı. Yaklaşık 1000 aile, dizi film sektöründen sonra inşaat sektörüne giren Pana Yapı’nın inşaatları bitirmesini bekliyor. Mağdurlar geçtiğimiz günlerde şirket hakkında suç duyurusunda da bulunmuştu. Vatandaş firmayla yaptıkları kat karşılığı anlaşmaya rağmen firmanın sorumluklarını yerine getirmediğini söyledi. Dönüşümzedelerden sonra ikinci bir suç duyurusu da firmadan geldi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz, dönüşüm projelerini yapan Selimoğlu İnşaat firmasının eski üst düzey yöneticilerini dolandırıcılıkla suçladı. Şirket tarafından savcılığa sunulan dilekçede çalışanlar için “şirketlerin içini boşaltarak kendilerine ve yakınlarına fahiş maddi kazanımlar sağlamışlardır” ifadesine yer verildi.

NİTELİKLİ DOLANDIRCILIK

Konutzedelerle gündeme gelen Pana Yapı’dan yeni bir iddia: ‘Şirketi çalışanlar dolandırdı’

“Selimoğlu şirketinde yaptırdığım hukuki ve mali denetlemeler sonucu ortaya maalesef vahim bir sonuç çıkmıştır” diyen Şaşmaz suç duyurusuna ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu sonuç üzerine şirketimin eski üst düzey yöneticileri K.U, Y.U ve N.T başta olmak üzere nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiş olduğunu düşündüğüm kişiler hakkında emniyete ve savcılığa şikayette bulundum. İncelemelerde şirketimin ve bize güvenen şahısların nitelikli dolandırılması, güvenin kötüye kullanması suçları başta olmak üzere elde ettiğimiz güçlü bulguları adli makamlarla paylaştık. Şüphelilerin Fikirtepe’de yeni projeler için halen rant peşinde olduklarına dair bir takım bulgular da tespit ettik. Başka kişilerin de mağdur edilmemesi için bu duyuruyu yapma gereği duydum.”

Kurtlar Vadisi dizisi ile tanınmışlardı... Dev inşaat şirketine ait projeler durdu
Kurtlar Vadisi dizisi ile tanınmışlardı... Dev inşaat şirketine ait projeler durdu!
Bakanlık Fikirtepe’de sahaya iniyor
Bakanlık Fikirtepe’de sahaya iniyor
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