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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gülistan ALAGÖZ
10.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Konutta stok 2 yılda eriyecek

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Konutta stok 2 yılda eriyecek

GAYRİMENKUL ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) temsilcileri gayrimenkul sektöründeki sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Sektörün önemli sorunları olduğuna dikkat çeken GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Bu sorunların başında da finansman geliyor. GYODER üyeleri ile yaptığımız anket ve istişarelerde kredi bulmada yaşanan zorluk, iç talepte oluşan daralma sonucu satışlarda yaşanan ciddi düşüşler ve fiyatlar öne çıktı. Bugün zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreç, ders alma ve geleceğe hazırlanma dönemi. Biliyoruz ki bu dönem kalıcı değil, geçici. Sektörün geleceğine inanıyoruz” diye konuştu.

YENİ MODEL GELİYOR

Türkiye’de yıllık yaklaşık 1 milyon 400 bin konutun el değiştirdiği, 650 bin adet yeni konut ihtiyacının sürdüğünü vurgulayan Yetgin, “Gayrimenkul ihtiyacı, nüfus artış oranıyla yükseliyor. Yıllık yaklaşık 900 bin adet konut satışına ulaşılmasıyla, bitmiş konut stoku 1 yılda, inşa halindeki konut stoku da 2 yılda eriyecek” dedi. Emlak Katılım Bankası ile stok eritecek modeller üzerine çalıştıklarını belirten Yetgin, yeni finansman modellerinin yıl sonuna kadar devreye gireceğini belirtti. GYODER Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gürsel Öngören ise üzerinde çalışılan modeli şöyle anlattı: “İskanı alınmış sorunsuz konutlardan bir havuz oluşacak. Bu ürünler yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtılacak. Yatırımcı menkulleşen sertifikaya yatırım yapacak. Gayrimenkul piyasası fonlanmış olacak. 3 ya da 6 ay aralıklarla da kâr dağıtılacak. İlk etapta iskanlı konutlar için havuz olurken, zaman içinde ipotekli konutlar için de farklı modeller devreye girecek. Stokların eritileceği model faiz değil kâr dağıtacağı için faize karşı olan kesimin ilgisini çekecek.”

KURALLAR DEĞİŞİYOR

“Sektörde oyunun kuralları değişiyor” diyen Yetgin şöyle devam etti:  “Artık ne yapsam satarım dönemi bitti. Daha ölçülebilir, regüle bir piyasa üzerinden, arz tarafı da talep tarafı da farklı bir noktaya geldi. Ölçülebilir bir sistem kurulması, yani Türkiye’deki gayrimenkul piyasasının istatistiklerinin sağlanması, buna göre merkezi ve yerel otoritenin yeni işlerle ilgili imar planları ve ruhsat konusunda daha da bilinçlendiği, mevzuata bağlı kontrollü bir piyasa olması lazım.” Talepte yavaşlama olduğunu belirten Yetgin, “Talep yok olmadı, buharlaşmadı. Bir yerde bekliyor. Çünkü mevduat faizi çok cazip. Ancak bu dönem geçici. Sektörün üretim noktasında tekrar hareketleneceğini düşünüyorum. 2 yıl sonrası için karamsar bir fotoğraf hayal etmiyorum. Faizler makul düzeye inip piyasa hareketlendiğinde ertelenen zamlar yapılacak. O nedenle alıcı için avantajlı bir dönemdeyiz. Ayrıca geçmişte de faizin yüksek olduğu zamanlar oldu. Bu dönemlerden tecrübe ettiğimiz gibi, birikimini faize değil konuta yatıranlar daha fazla kazandı” dedi.

 

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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