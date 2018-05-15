Konutta dev kampanya

HÜKÜMET son günlerde inşaat sektöründe yaşanan durgunluğun önüne geçmek için önemli adımlar attı. Yüzde 18 KDV uygulanan konutta KDV yüzde 8’e çekildi, tapu harcı oranı da binde 20’den binde 15’e düşürüldü. Daha sonra Başbakan Binali Yıldırım’ın müjdesiyle yüzde 1.25-1.35 bandında olan konut kredi faizi 0.98’e kadar çekildi. Tüm bu destek hamlelerinden sonra gayrimenkul sektörünün çatı örgütleri bir araya geldi ve kampanya kararı aldı. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından yapılan açıklamada peşin ve kredili alımda yüzde 20 indirim yapılacağı açıklandı. 15 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada peşinat oranı da yüzde 20’den yüzde 5’e çekildi. Kampanyaya katılan firmaların portföyünde yaklaşık 100 bin konut var. Yüzde 20 indirimle 9 milyar liralık satış yapılması hedefleniyor.

‘GÖVDEMİZİ KOYDUK’

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, inşaat sektörü lehine kamu tarafından atılan her adımın ülke ekonomisinde pozitif etki yarattığını söyledi. Faizlerin düşmesi halinde çarkların döndüğünü ve ekonominin canlandığını belirten Elmas, “Hükümet kısa bir süre önce KDV ve tapu harcında indirime gitti. Daha sonra kamu bankaları öncülüğünde 500 bin liraya kadar alımlarda 10 yıl vadeli konut kredilerinde aylık faiz oranı yüzde 0.98’e indirildi. Biz de bu 2 önemli adıma önemli bir adımla karşılık vermek istedik. Bu amaçla 30 günlük bir kampanya yapıyoruz. Peşin ve kredili alımlarda yüzde 20 indirim kararı aldık. Bizler için büyük bir rakam, büyük bir özveri. Gerçekten gövdemizi taşın altına koymuş oluyoruz. Bu indirim, aylarca sürebilecek bir indirim değil. Elimizdeki tüm konutları da bu şartla satma şansımız yok. Neredeyse kârlarımızı sıfırlıyoruz. Temel hedefimiz, toplumun orta kesimini, 25 yaş üstü kesimini konut edinebilir hale getirmek” dedi.

Firmaların kampanya öncesi zam yapmadıklarına vurgu yapan İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım “Fiyatları asla artırmayacağız. Sabit fiyat garantisiyle aynı fiyatları sonuna kadar, kampanya boyunca sürdürmeyi vadediyoruz. Hep alma zamanı değil verme zamanı da var. Bugün o gün” dedi.

YÜZDE 27 AVANTAJ VAR

Kampanyanın sağlayacağı avantajları da değerlendiren Durbakayım şunları söyledi: “781 bin liralık bir daireyi kampanya ile aldığımızda yüzde 20 indirimle 625 bin liraya iniyor. Yüzde 5 peşinat 31 bin lira. 36 aya kadar yaydığımız diğer yüzde 15’lik kısmı 93 bin lira. Bankadan alacağı 500 bin liralık kredi ile 0.98 ile 120 ay aldığı vakit ayda 7 bin lira civarında bir para ödüyor. Böylelikle toplamda 977 bin liraya geliyor. Şayet yüzde 20 indirim olmasaydı ve faiz oranı yüzde 0.98 değil de yüzde 1.16 olsaydı bu daire, 1 milyon 317 bin lira gibi bir rakam oluyordu. İşin özü, bu alım-satımdaki vergi indirimlerini de koyarsak bu yüzde 27’lik bir indirim oluyor. Konut, tam 340 bin lira daha ucuza geliyor.” GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin ise maliyet artışına rağmen uzun zamandır fiyatı artırmadıklarını belirterek, içinden geçilen bu zor süreçte kendilerinin de bankalar gibi maksimum katkı sağlamak istediğini söyledi.

Kampanyanın açıklandığı toplantıda inşaat maliyetlerindeki artış gündeme gelince, NG Kütahya Seramik, Sinpaş Holding ve Teknik Yapı, inşaat malzemesi sanayisindeki ürünlerinde yüzde 20 indirim yapacaklarını açıkladı.

İşte konuta destek hamleleri;

Yüzde 18 olan KDV yüzde 8’e indi.

Binde 20 olan tapu harcı binde 15’e düşürüldü.

1.25-1.35 bandında olan aylık konut kredi faizi 10 yıl vadede ve 500 bin liraya kadar olan kullanımda yüzde 0.98’e çekildi.

150 konut projesinde yüzde 20 indirime gidildi. Peşinat da yüzde 5’e düştü.

BİR DESTEK DE HÜRRİYET’TEN

KONUT sektörünün başlattığı dev kampanya hamlesine bir destek de Hürriyet’ten geldi. Gayrimenkul sektörünün Türk ekonomisi için önemli bir noktada olduğunu söyleyen Hürriyet Reklam Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Zeynep Tandoğan, “Biz de sektöre destek olalım istedik ve elimizi taşın altına koyduk. Hürriyet haftaiçi kullanılacak konut ilanlarında yüzde 20 indirim yapacak. İlan indirimi kampanyaya katılan firmalar için geçerli olup, 15 Haziran’a kadar sürecek” dedi. Hürriyet, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan konut kampanya seferberliğinde de firmalara indirim yapmıştı.

VATANDAŞ NE KAZANACAK?

YÜZDE 20 indirimle 500 bin liralık bir konutun satış fiyatı 400 bin liraya düşecek. Bu evi almak için yüzde 5’e denk gelen 20 bin lira peşinat verilecek. Kalan yüzde 15 peşinat oranı ise firmalar tarafından vadelendirilecek. 400 bin liralık evin yüzde 80 bedeli için (320 bin lira) konut kredisi kullanan vatandaş da 1.25 yerine 0.98 faiz imkanından faydalanınca aylık taksiti 616 lira düşecek. 400 bin lira için tapu harcı da yeni indirim sayesinde 16 bin lira yerine 12 bin olacak. Tapu harcının yarısını alıcı, yarısını satıcı ödeyecek. Eğer 400 bin satılan evin KDV’si yüzde 18 ise bu da yüzde 8’e düşecek ve 40 binlik bir avantaj doğacak.

KİMLER İNDİRİM YAPIYOR?

KAMPANYAYA ilk etapta 41 firma katılırken sayı giderek artıyor. İndirimi başlatan şirketler şunlar; Sur Yapı, Teknik Yapı, Ağaoğlu, Artaş, Arven, Çukurova, DAP Yapı, Demir İnşaat, DKY İnşaat, Ege Yapı, EYG Group, Fer Yapı, Garanti Koza, Gürallar Yapı, İş GYO, Kuzu Grup, Mesa, Nef, Sinpaş, Solid, Torunlar GYO, Akkuş Gayrimenkul, Akzirve Gayrimenkul, AND Gayrimenkul, Antyapı, Babacan Holding, Baysaş, Cathay Group, Çalık Gayrimenkul, Gedizler, Haldız İnşaat, Halk GYO, Hasanoğlu Müh. İnş, Kiler GYO, Kütahya Seramik, Nuhoğlu, Obaköy Gayrimenkul, Polatyol, Tahincioğlu Gayrimenkul, Yiğit Group, 24 Gayrimenkul, Roya Yapı.