Konutta 41 firmanın katıldığı dev kampanya başladı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
15.05.2018 - 10:50, Son Güncelleme:

Konutta 41 firmanın katıldığı dev kampanya başladı

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Konutta 41 firmanın katıldığı dev kampanya başladı

Bankalardan gelen faiz indirimi sonrası bir açıklama da konut sektörü yetkililerinden geldi. Yapılan açıklamaya göre 41 firmanın katıldığı kampanya 15 Haziran'a kadar sürecek. Kampanya sürecinde peşin ve kredili alımda yüzde 20 indirim yapılacak. Peşinat tutarı ise yüzde 5'e çekildi.

FAİZ ORANI YÜZDE 0.98’E ÇEKİLMİŞTİ

KONUTDER, İNDER ve GYODER üyesi inşaat firmaları ortak açıklama yaptı. Kamudan gelen KDV ve tapu harcı indirimi sonrası geçtiğimiz günlerde konut kredi faizi de yüzde 0,98’e çekilmişti.

41 FİRMA KATILIYOR

Şimdi özel sektörden bir adım geldi. 41 inşaat şirketi peşin ve kredili alımda yüzde 20 indirim yapacağını açıkladı. Kampanya 15 Haziran’a kasar sürecek. Kampanya kapsamında peşinat oranı da yüzde 5’e çekildi.

Kampanyaya katılan firmalar arasında Ağaoğlu, Sinpaş, Tahincioğlu, Sur Yapı, Teknik Yapı, Demir İnşaat, Babacan İnşaat, Nef, DAP Yapı, İş GYO, Kuzu İnşaat, Artaş gibi firmaların katıldığı öğrenildi. Kampanyanın toplam 150 projede hayata geçirilmesi planlanıyor. 

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, 41 firmanın kampanya sürecinden 3 milyar lira gelir elde edebileceğini açıkladı.

120 ayda faiz 0.98’e düştü
120 ayda faiz 0.98’e düştü

AYRINTILAR GELİYOR...

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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