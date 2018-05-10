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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
10.05.2018 - 22:11, Son Güncelleme:

120 ayda faiz 0.98’e düştü

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120 ayda faiz 0.98’e düştü

BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın müjdelediği düşük faizli konut kampanyasında ilk hamle Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakfbank’tan geldi. Bankalardan yapılan açıklamada 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde indirime giderek faiz oranını aylık yüzde 0.98’e çekildiği belirtildi.

AYLIK ÖDEME 889 TL DÜŞTÜ
Kampanya öncesi Ziraat Bankası’nda konut kredisinde 10 yıllık vadede faiz oranı yüzde 1.23 olarak uygulanıyordu. Yapılan faiz indirimi sayesinde 500 bin lira banka kredisi kullanan vatandaşın aylık ödemesi 889 lira düşecek. Toplam ödemedeki kârı ise 106 bin 680 lira olacak. Şekerbank da konut kredisi faiz oranlarını 60 ay vadede 0.98’e düşürdü. Banka ilk defa konut kredisi kullananlar için indirim yapacağını açıkladı. 9 yılın zirvesini gören faiz oranları hem gayrimenkul sektörünü hem de vatandaşı zorluyordu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre de banka kredili konut satışları geçen yıl eylül ayından bu yana düşüş gösteriyor. Faizlerin yüzde 1 olan psikolojik sınırın altına inmesiyle konut pazarının hareketlenmesi bekleniyor. Gayrimenkul sektörü temsilcileri “Başbakanın açıklamasından sonra satış ofisleri hareketlenmeye başlamıştı. Şimdi tablo netleşti. Bundan sonra  bekle-gör durumundaki alıcı harekete geçer” diyor. Kampanyada ana hedefin konut pazarını hareketlendirmek olduğu, bu nedenle daha önce kredi kullananlar için yeniden yapılandırma planlanmadığını belirtiliyor.

‘TELEFONLAR SUSMUYOR’
Türkiye genelinde bitmiş yapı stoku yaklaşık 700 bin. Geçen yıl alınan ruhsat sayısı ise 1.3 milyon. KDV ve tapu harcında yapılan indirim sonrası faiz oranlarının düşmesiyle hem stokların erimesi, hem yeni satışa çıkacak projelere ilginin artması bekleniyor. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, stokların yaklaşık yüzde 20 oranında erime öngördüklerini söyledi. Durbakayım, “Kamu bankaları tarafından ve en küçük hesapla 250 milyon liralık bir sübvanse yapılarak konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1.2’den yüzde 0.98’e indirilmesi sonucunda, yaklaşık 7-8 milyar liralık konut satışının olacağını öngörüyoruz. Bu iyimser rakamın gerçekleşmesi sonucunda, sadece yüzde 3’lük tapu harcına mahsuben devletin kasasına 200 milyon lira girecektir” dedi. Kampanyaya özel sektör bankalarından da katılım beklediklerini belirten Durbakayım, “Telefonlar susmuyor, vatandaş faiz oranlarını soruyor. Hükümet çok hızlı aksiyon aldı, diğer bankalardan da aynı hızı bekliyoruz. Bu hamlelerle piyasada ciddi bir canlanma olacak. Amaç konut stokunun eritilmesi ise kampanyanın oturum veya yaşam amaçlı olup olmadığına bakılmaksızın ilk el piyasasının tamamını kapsaması da gerekli” dedi.

120 ayda faiz 0.98’e düştü

EN BÜYÜK ENGEL AŞILDI
Konut Gelişticileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas ise şunları söyledi: “Türkiye’de vatandaşlarımızın konuta ihtiyacı var. Yüksek kredi faizleri üretenle vatandaşın buluşmasında önemli bir engeldi. Şimdi sektörün ve vatandaşın önündeki en büyük engel aşılmış olacak. Tabii bu adımı büyütmemiz gerekiyor. Özel bankaların da konut kredi faizlerini yüzde 1’in altına çekmesi gerekli. Kar topu misali bunu döndürerek yolları açmamız gerekli. Konut kredi faizlerinin inmeye başlamasıyla telefonlarımız daha çok çalmaya başladı. Vatandaşımız avantajlı fırsatları değerlendirmek istiyor. Böyle olursa 2018’de yine satış rekor kırabiliriz. Konut sektörüne yönelik sunulan avantajların kısıtlı süreli değil kalıcı olmasından yanayız.”

120 ayda faiz 0.98’e düştüBUGÜN BAŞLIYOR
ZİRAAT Bankası tarafından yapılan açıklamada konut sektörünün Türkiye için önemli sektörlerden biri olduğuna dikkat çekildi ve şu ifadelere yer verildi: “Ziraat Bankası konut piyasasında özellikle son 3 yılda gösterdiği güçlü büyüme performansı sayesinde pazar payını sürekli büyüterek 2018 yılı ilk çeyreği sonu itibariyle yaklaşık yüzde 25 seviyesine ulaştırmıştır. Yaklaşık 200 milyar TL büyüklüğe sahip konut kredisi piyasasında; 2016 ve 2017’de sağlanan büyümenin yaklaşık yüzde 50’si Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilmiş olup, 2018’in ilk çeyreğinde de aynı trendin devam ettiği görülmektedir. Geleceğe umutla bakan ve daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için ülke bilançosunu her zaman kendi bilançosunun önünde tutan Ziraat Bankası, öncü bir adım daha atarak 11.05.2018’den itibaren 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde; 10 yıla kadar olan vadelerde indirime giderek faiz oranını aylık yüzde 0.98 olarak belirlemiştir.”

HER AİLE EV SAHİBİ OLSUN
KONUT piyasasındaki talebin, ekonomik büyümenin asli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise “Konut sektörünün, ekonomimize sağladığı katma değer ve diğer sektörleri etkileme potansiyelini göz önünde bulundurduk, ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini de dikkate alarak özel bir çözüm sunmaya gayret ettik. Her aile bir ev sahibi olsun istiyoruz” diye konuştu.

Vakfbank’tan da dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada bankanın 14 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere konut kredisinde faiz oranlarını indirdiği bildirildi. Banka, 500 bin TL ve 120 ay vadeye kadar konut kredisi faiz oranlarını aylık yüzde 0,98’e düşürdü. 

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