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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
07.05.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

Konut alacaklara iyi haber! Son gün 31 Ekim

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Konut alacaklara iyi haber! Son gün 31 Ekim

MAZARS Denge Vergi Hizmetleri Ortağı, Yeminli Mali Müşavir Dr. Numan Emre Ergin, emlak sektörüne seçim öncesi teşvik geldiğini söyledi. Ergin, "Hükümet aldığı kararla yüzde 18 oranında KDVye tabi konutlarda KDV oranını 31 Ekim 2018 tarihine kadar yüzde 8e indirdi" dedi.

05.05.2018 tarih ve 30412 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile emlak sektörüne yönelik önemli bir düzenleme yapıldığını belirten Ergin, "Buna göre, hükümet yüzde 18 oranında KDVye tabi konutlarda KDV oranını 31 Ekim 2018 tarihine kadar yüzde 8e indirdi" ifadelerini kullandı.

KDV İNDİRİMİ NELERİ KAPSIYOR

Dr. Ergin, "Söz konusu düzenleme ile 150 metrekareden büyük konutlar ile 150 metrekareden ÿküçük olup yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış arsa birim metrekare vergi değeri bin liranın üzerinde olan konutlar ve yapı ruhsatı 1 Ocak 2017 sonrası alınmış arsa birim metrekare vergi değeri 2 bin liranın üzerinde olan konutlarda KDV oranı 31 Ekim 2018e kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak" diye konuştu.

"KDV İNDİRİMİ KONUT FİYATLARINA YANSIRSA HAREKETLİLİK OLUR"

Bu indirimin konut fiyatlarına yansıtılması halinde sektörde hareketlilik olacağına dikkat çeken Dr. Ergin, "Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen bu KDV indirimi, eğer inşaat şirketleri tarafından konut fiyatlarına yansıtılırsa emlak sektörüne bir hareketlilik gelmesi bekleniyor" dedi.

 

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