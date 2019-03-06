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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
06.03.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

Konut alacaklar dikkat! Bakan Kurum başvuru şartlarını açıkladı

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Konut alacaklar dikkat! Bakan Kurum başvuru şartlarını açıkladı

Çevre ve Şehirclik Bakanı Murat Kurum, sosyal konutlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, sosyal konut almak isteyenlere ilişkin şartları da açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konutları satın almak isteyenlere ilişkin önemli açıklamada bulundu. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 81 ilde millet bahçesi sözü verdiğini söyledi. Sosyal konut almak isteyenler için 4 bin 500 lira gelir şartı var.

Bakan Kurum’un açıklamaları şöyle:

-Hedefimiz bir çok ilimizde 6-7 metrekare kişi başına düşen yeşil alan var ancak İzmir’de bu oran 1.6. Önümüzdeki süreçte bunu 10 kat artırarak kişi başına düşen yeşil alanı 15 metrekareye çıkarmayı planlıyoruz. Millet bahçeleriyle birlikte iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek istiyoruz.

-Bayraklı Çiçek Mahallesi’nde kayaların düşmesi nedeniyle alt tarafta yaşayan vatandaşların hem can hem de mal güvenliği sorunu vardı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimatlar çerçevesinde Valiliğimizle birlikte binaların boşaltılmasını sağladık. Vatandaşımızın rızasıyla birlikte ister yerinde otursun, ister rezerv konutlardan alsın, ister bedeliyle buradaki dönüşümü yapmak istiyoruz. Ülkemize yakışmayan görüntülerin olmasını istemiyoruz.

-İzmir’de 1 milyon binanın yüzde 70’i riskli görünüyor. İzmir’de 2.8 milyon vatandaşı ilgilendiren bir sorun. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte dönüşüm uygulamaları yapmak istiyoruz. Yatay mimari esaslı projeler olacak.

-Merkezde yapı yoğunluğunu artırmayacağız. 4-5 katlı, yoğunluğu artırmayan dönüşümler olacak.

-700 bin konutu önümüzdeki 20 yıl içinde dönüştürmemiz gerekiyor.

-2584 adet sosyal konut yapılacak. Tüm ilçemizde nüfusa yetecek kadar sosyal konut yapacağız.

-Başvuru yapacakların 2+1 konutlar için 25 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Oturduğu ilçede bir yıllık kayıtlı olması şartı var. Geliri 4 bin 500 lirayı aşmaması gerekiyor. 3+1 konutlarımız için 18 yaşını dolduran herkes başvurabilir. Yine bir yıl oturma şartı var. Burada bir gelir sınırlaması yok.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (06.03.2019)
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