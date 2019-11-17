Konaklama vergisinde 2020 sürprizi
TURİZM sektörünü yakından ilgilendiren konaklama vergisinde yeniden değişikliğe gidiliyor. Meclis’te görüşmeleri süren vergi paketinde yüzde 2 olarak belirlenen konaklama vergisinin 2020’de yüzde 1 olarak uygulanması öngörülüyor.
Sektörün, doğrudan fiyatlara yansıyacağı için turizmi olumsuz etkileyebileceği itirazında bulunduğu konaklama vergisinin de içinde yer aldığı vergi paketinin Meclis’teki görüşmeleri sürüyor. Önümüzdeki hafta yasalaşması beklenen pakette yer alan düzenlemelerden konaklama vergisinde bir kez daha değişikliğe gidiliyor. AK Parti’de hazırlıkları yapılan yeni değişiklikle, konaklama vergisinin 2020 yılında yüzde 1 olarak uygulanması, sonraki yıllarda ise Meclis’te kabul edildiği haliyle yüzde 2 olarak uygulanmaya devam etmesi öngörülüyor. AK Parti kaynakları, “Paketin görüşmelerinin sonunda önergeyle ekleyeceğimiz bir maddeyle bu verginin sadece önümüzdeki yıl için yüzde 1 olarak uygulanmasını sağlamayı düşünüyoruz. Sonraki yıllarda yine yüzde 2 olarak uygulanmaya devam edecek” bilgisini verdiler.
Konaklama vergisindeki oranı Cumhurbaşkanı, bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkili olacak. Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilecek. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamayacak. Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyecek. Öğrenci yurtları, pansiyonlar ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler. Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler vergiden muaf olacak.
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