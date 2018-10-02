Dünyada ilk! Yakında açılıyor...
Dünyanın ilk kripto para ekonomi haber kanalı Coin News Channel yayına başlamak için gün sayıyor. Kanal, İngilizce olarak 7 gün 24 saat yayın yapacak.
Kripto paralara karşı olan ilgi her geçen gün artarken dünyanın ilk kripto para temalı ekonomi haberi kanalı Coin News Channel yayına başlamak için gün sayıyor. Coin News Channel, 7 gün 24 saat boyunca, İngilizce yayın yapacak. Uydu, kablo, internet ve benzer bütün platformlardan izleyicisine ulaşacak ve dijital para piyasasının nabzını tutacak, kripto paralar hakkındaki son dakika haberlerini hızlı bir şekilde duyuracak. Üstelik doğru kaynaklardan haberler elde ederek kripto para yatırımcılarını kaynağı ve doğruluğu bilinmeyen dedikodu haberlerden koruyacak.
İNGİLİZCE YAYIN
Londra’daki haber merkezinden tüm dünyaya canlı yayın yapacak olan Coin News Channel ekranlarında, dijital para ekonomisini iyi bilen uzmanlar, analistler, ekonomistler, akademisyenler güncel ve doğru bilgileri aktaracak, gelişmeleri yorumlayacak. New York, Frankfurt, Paris, Moskova, Shanghai, Singapur, ve Tokyo’daki haber ekipleri gelişmeleri aktaracak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle