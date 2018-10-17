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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
17.10.2018 - 10:39, Son Güncelleme:

Kısa vadeli dış borçlar Ağustosta yüzde 3.6 azaldı

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Kısa vadeli dış borçlar Ağustosta yüzde 3.6 azaldı

Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku, Ağustos sonunda, 2017 yıl sonuna göre yüzde 3.6 azalışla 114.3 milyar dolara geriledi.

BU dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7.4 azalarak 62.3 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0.4 azalarak 50.6 milyar dolara düştü.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 14.7 azalarak 15 milyar dolara geriledi.

Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları yüzde 3.1 azalarak 19 milyar dolara inerken, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 6.4 artışla 18 milyar dolara yükseldi.

Yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 21.9 azalarak 10.3 milyar dolara düştü.

Bu dönemde ithalat borçları, yüzde 0.6 artışla 40.9 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli tahvil ihraçları 2017 yıl sonundaki 111 milyon dolardan, yüzde 31.5 artışla 146 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 52.6sı dolar, yüzde 33.2si euro, yüzde 11.5i lira ve yüzde 2.7si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Ağustos sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 175.2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 18.2 milyar dolarlık kısmı, Türkiyede yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor.

Toplam borçların, yüzde 18.1’i kamu sektörünün, yüzde 0.9’u Merkez Bankasının ve yüzde 81inin de özel sektörün olduğu belirlendi.

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