Kırmızı Ödülleri 15 yaşında! Kırmızı 2018 başvuruları başladı

Reklam dünyasına hizmet eden tüm ajansların, çalışanlarının ve reklamverenlerin başarılarını belgeleyen, sektörün yoğun ilgi gösterdiği törenleri ile 2003 yılından bu yana düzenlenen Kırmızı Ödülleri, 15. yıl gururu yaşıyor. 15 yıldır tüm sektörün buluşma noktası olan ve profesyonellerden akademisyenlere, genç temsilcilerden Türkiye’nin dört bir yanına uzanan bölgelerine kadar pek çok alana değinen ve dokunan Kırmızı Ödülleri 15. yılı için görkemli bir törene hazırlanıyor.

DEĞİŞİME HAZIR MISINIZ?

Dijitalleşen ve hızla büyük bir evrilme geçiren dünyanın tüm dinamiklerinin bir yansıması olarak reklam sektöründe yaşanan değişime de dikkati çekmek isteyen Kırmızı’nın bu yılki teması ‘değişim’ olacak. 15 yıl boyunca değişen sektör koşullarıyla birlikte değişen ve büyüyen Kırmızı Ödülleri sektörel etkileşimi de vurgulayan bu temaya özel bir çekim gerçekleştirecek.

UYGULAMADA USTALIK KATEGORİSİ İLE KATILIM ALANI GENİŞLİYOR!

Başvurular, Kırmızı Basın, Kırmızı Bölge, Kırmızı Uygulamada Ustalık, Kırmızı Dijital ve Kırmızı Kampanya, kategorilerinde yapılacak ve başvuranlar Türkiye’nin en iyi reklam projeleri olmak için yarışacak.

Kırmızı Basın ve Kırmızı Bölge kategorilerinde gazete ve dergi iletişim çalışmalarını kapsayacak ve tüm reklam, medya ve iletişim ajanslarına açık olacak. Değerlendirmede strateji, yaratıcılık ve uygulama özellikleri esas alınacak.

Kırmızı Dijital kategorisine reklam ve medya ajanslarının yanı sıra dijital ve iletişim ajansları da katılım gösterecek. Dijital kategorilere her türlü dijital/çevrimiçi pazarlama/marka iletişimi çalışmaları, interaktif araçlar ve diğer dijital pazarlama/marka iletişimi çözümleri başvuruda bulunabilecek. Bu kategoride işler; iletişimde yaratıcılığı ve kullandığı platforma özgü teknolojiyi birlikte kullanma başarısına göre değerlendirilecek. Kampanya kategorisine başvurularda en az 3 farklı mecra kullanımı aranacak. Markanın mesajını iletmek için farklı mecraların birbirlerini ne kadar iyi tamamladıklarını göstermeleri bu kategorideki değerlendirmeler için önem taşıyacak.

Bu yıl ‘Uygulamada Ustalık’ adıyla ilk kez sektörle buluşacak olan kategoriye ise reklam, medya ve iletişim ajansları; reklam fotoğrafçıları, illüstrasyon sanatçıları ve prodüksiyon, animasyon & müzik yapım şirketleri katılabilecek.

Bu senenin bir diğer yeniliği de sadece ödül almaya hak kazanan ajansların değil, aynı zamanda bu yaratıcılığı destekleyen reklamverenlerin de Kırmızı ve Kıpkırmızı ödül heykeli sahibi olması.

Kırmızı’ya başvurular, 19 Şubat – 19 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kırmızı Ödülleri’ne, 16 Nisan 2017 – 18 Mart 2018 tarihleri arasında ilk kez yayınlanmış özgün reklamlar katılabilecek. Özel ödüllerle birlikte toplam 84 ödülün sahiplerini bulacağı Kırmızı’da katılımcılar, büyük ödül Kıpkırmızı için yarışacak.

Kırmızı’nın 15. yılında, toplam beş ana yarışmada güncellenen 69 alt kategoride yarışacak ajanslara ek olarak tüm kategori kazananlarının reklamveren firmaları da yaratıcılığı destekledikleri için ödül heykelciği sahibi olacak. Jüri Özel Ödülleri, kazananları ise başvuruda bulunan ajanslar arasından jüri tarafından belirlenecek. Özel Yarışmalar kategorisinde ise Kırmızı ile birlikte geleneksel hale gelen Hürriyet Özel Ödülü, Canlı Kırmızı ve Genç Kırmızı ödülleri de sahiplerini bulacak.

Başvuruları; reklamcılık sektörünü fırsat eşitliği çerçevesinde temsil edecek her biri alanlarının önde gelen isimlerinden oluşan ve başkanlığını Kramp Ajans Başkanı Ahmet Akın’ın yaptığı 80 kişilik geniş kadrolu bir jüri değerlendirecek.

Katılımcılar, yenilenen www.kirmiziodulleri.com sitesinden, bu yılın kategorilerinin detaylarını, katılım koşullarını ve teknik detayları, Hürriyet Özel Ödülü, Genç Kırmızı ve Canlı Kırmızı yarışmaları ile ilgili geniş bilgiye de ulaşabilecekler. Kırmızı’yı sosyal ağlarda ise Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden takip edebilecekler.

Kırmızı Ödül Töreni 2 Mayıs akşamı gerçekleşecek.

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