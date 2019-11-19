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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
19.11.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Kırıkkale'den çıkarılıyor! Dünyaca ünlü futbol takımı Arsenal'a gönderiliyor

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Kırıkkale'den çıkarılıyor! Dünyaca ünlü futbol takımı Arsenal'a gönderiliyor

Kırıkkale’de dağların eteklerindeki doğal kaynak suyundan elde edilen ve mineral zenginliğiyle öne çıkan tuz, ihraç edildiği 8 ülkenin yanı sıra dünyaca ünlü futbol takımlarından Arsenal’a da gönderiliyor.

Delice ilçesinde 10 milyonluk bir yatırımla Türkiye’nin en büyük doğal kaynak suyu tuzlasında kurulan tesiste, dağların eteklerinden çıkan suyun sera tipi havuzlarda toplanıp güneş ışınlarıyla buharlaştırılması sonucu kimyasal işleme maruz kalmadan doğal yöntemlerle tuz üretimi yapılıyor.

Kırıkkaleden çıkarılıyor Dünyaca ünlü futbol takımı Arsenala gönderiliyor
Dünyanın en düşük sodyum oranına sahip olan ve mineral zenginliğiyle öne çıkan tuz, başta ABD, Almanya, Japonya, İngiltere, Avustralya, Belçika, Kore ve Yeni Zelanda gibi ülkelere ihraç ediliyor. Özellikle tuzdaki doğal iyot ve magnezyum oranının yüksek olması nedeniyle kramp ve eklem ağrılarını yok ediyor, vanadyum sayesinde de kas ve kemik gelişimini sağlıyor. Mineral zenginliğiyle öne çıkan tuz, dünyaca ünlü futbol takımlarının yanı sıra maratoncuların ve Ragbicilerin de ilgisini çekti.
Kırıkkaleden çıkarılıyor Dünyaca ünlü futbol takımı Arsenala gönderiliyor
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Gözüyukarı, üniversitelerde yapılan araştırmalar sonucu 1.45 miligram doğal iyot, magnezyum, stronsiyum ve vandyum gibi minerallerinin yüksek oranda olması nedeniyle dünyanın en kaliteli tuzu olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Gözüyukarı, başta ABD olmak üzere dünyanın bir çok ülkesine tuz ihracatı yapıldığını ve İngiltere futbol kulüplerinden Arsenal takımına tuz göndermeye devam ettiklerini aktardı.
Kırıkkaleden çıkarılıyor Dünyaca ünlü futbol takımı Arsenala gönderiliyor
"DÜNYA’DA HİÇBİR TUZDA BULUNMAYAN STRONSİYUM DİYE BİR MİNERAL VAR"

Spor camiasının ve futbol kulüplerinin tuza ilgi göstermeye başladıklarını ifade eden Gözüyukarı, "Dünyanın en kaliteli tuzu olduğunu Kırıkkale Üniversitesi literatür çalışması yaptı ve ilan edip, Türk Patente sundu. 2-3 ay süre sonunda dünya kamuoyuna da açıklayacaklar. Biliyorsunuz ki dünyanın en büyük sorunu iyot noksanlığı. Şuan bu tuzda 1.45 miligram doğal iyot mevcuttur. Türkiye’nin en büyük hastalığı da tiroit hastalığı. Troitleri çalıştıran bunun içerisindeki doğal iyot olması. Mineral bakımınından tek iyotla da kalmıyor bunun yanı sıra gümüş mineralleri var. Altın mineralleri var. Dünya’da hiçbir tuzda bulunmayan stronsiyum diye bir mineral var. Biliyorsunuz stronsiyum çocuklarda, gençlerde, yaşlılarda inanılmaz kemikleri güçlendiriyor. Vanadyum diye bir mineralimiz var. Vanadyum’un faydası da kasları güçlendiriyor. Magnezyum bakımından oldukça zengin. Magnezyum da kramp ve kas ağrılarını kısa bir sürede yok ediyor ve tedavi oluyorsunuz" dedi.

Kırıkkaleden çıkarılıyor Dünyaca ünlü futbol takımı Arsenala gönderiliyor
"HER YEDEN TALEP GELMEYE BAŞLADI"

En çok Amerika Birleşik Devleti’nden (ABD) talep geldiğini ve dünyanın birçok ülkesine tuz ihracatı yaptıklarını dile getiren Gözüyukarı, şöyle devam etti:
"Amerika’nın en büyük mağazalar zincirine girecek. Kendi markamızla göndermeye başlıyoruz. Kore’den talep var. Japonya’dan var. Avustralya’ya gönderiyoruz. Yeni Zelanda’ya gönderiyoruz. Belçika’da bizim tuzlarımız var. İngiltere’de, Almanya’da, Moskova’da yani her yeden talep gelmeye başladı. Şuan yetiştiremiyoruz. Tesisi de bir yandan büyütme gayreti içerisine girdik."

Kırıkkaleden çıkarılıyor Dünyaca ünlü futbol takımı Arsenala gönderiliyor
"İNGİLTERE’DE ARSENAL TAKIMINA GÖNDERDİK, SÜREKLİ KULLANIYORLAR"

Gözüyukarı, "Sporcular çok kullanıyor, kramp ağrıları yok oluyor. Eklem ağrılarına inanılmaz faydalı. Avustralya’da Ragbiciler bizim tuzlarımızı kullanıyor. Yeni Zelanda’da kullanıyorlar. İngiltere’de çok sayıdaki takım bizim tuzumuzu kullanıyor. Spor yapanlar ve ünlü maratoncular. Onların artık vazgeçilmesi oldu. Bunun sebebi de tabi ki vanadyum ve magnezyumun zengin olması. Talep görmesinin en büyük sebebi bu minerallerin dolgun olması. Futbol camiasında Türkiye’deki takımlarda kullanmaya başladı. İngiltere’de Arsenal takımına gönderdik, sürekli kullanıyorlar. Oradaki takımlarda haliyle kullanıyorlar" diye konuştu.

Kırıkkaleden çıkarılıyor Dünyaca ünlü futbol takımı Arsenala gönderiliyor
"DÜNYANIN EN DÜŞÜK SODYUM ORANINA SAHİP"

Dünyanın en düşük sodyum oranına sahip olan tuzu tansiyon hastalarının da tercih ettiğini kaydeden Gözüyukarı, "Bizim tuzu en çok tansiyon ve hiper tansiyon hastaları kullanıyor. Bunun sebebi de dünyanın en düşük sodyum oranına sahip olması. Diğer tuzlarda 38 çıkıyor. Dünya’nın en kaliteli dedikleri 3 tuz firmasından 35-36 çıkıyor. Sodyum oranı bizde 34 çıkıyor. Bunu da Kırıkkale Üniversitesi literatür çalışmasıyla kanıtladı. Şuan dünyada en düşük sodyuma sahip tuz bu. Bunun sodyum oranının düşük olması da mineral zenginliğinden kaynaklanıyor" şeklinde konuştu.

Kırıkkaleden çıkarılıyor Dünyaca ünlü futbol takımı Arsenala gönderiliyor

 

 

 

 

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