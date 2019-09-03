Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Ağustos ayı enflasyonuyla birlikte kiralara yasal olarak TÜFE'ye göre zam yapılması gereken oran belirledi.
Ağustos ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte kiralara yapılacak zamlar belli oldu.
Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 15.01 olarak gerçekleşti. Ancak kira hesaplamasında Tüketici Fiyatları Endeksi’nin 12 aylık ortalaması baz alınıyor.
Buna göre 12 aylık ortalama hesaplandığında ise yüzde 19.75 oranında kiralara zam yapılması gerekiyor.
Örnek olarak 1000 lira kira ödeyenler 1197.5 lira ödeme yapması gerekiyor.
İŞTE 12 AYLIK ENFLASYON GRAFİĞİ
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