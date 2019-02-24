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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Güven ÖZALP/BRÜKSEL
24.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kıraç, maskeli dolandırıcıya 4.1 milyon Euro kaptırdı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Kıraç, maskeli dolandırıcıya 4.1 milyon Euro kaptırdı

Fransa’nın eski Savunma Bakanı, şimdiki Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian olduğunu iddia eden kişi ya da kişilerin telefon ve videokonferans ile çok sayıda kişiyi milyonlarca Euro dolandırması, benzer nitelikli olayların son birkaç haftadır tekrar yaşanmaya başlaması ile yeniden gündemde.

Özel bir yüz maskesiyle Le Drian olduğu izlenimi yaratan ve para koparmak istediği kişileri Skype bağlantısıyla ikna etmeye çalışan kişinin ise halen tutuklu bulunan İsrail kökenli Fransız Gilbert Chikli olduğu üzerinde duruluyor. Fransa sınırlarını aşan ve 40 ülkede 150 kadar kişiyi kapsayan dolandırıcılık organizasyonunun mağdurları arasında Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç da bulunuyor.

Kıraç, maskeli dolandırıcıya 4.1 milyon Euro kaptırdı

Fransa Dışişleri Bakanı’na (solda) benzeyen bir maske takarak dolandırıcılık yapan Gilbert Chikli (sağda) Fransız basını tarafından canlandırıldı.

ÇİN BANKASINA YATIRDI

Fransa’nın en ilginç dolandırıcılık olayları arasında sayılan organizasyonun ilk adımları 2015’e dayanıyor. O dönemde Tunus Savunma Bakanlığı’na Le Drian imzasıyla gönderilen ve dört helikopter alımıyla ilgili yaklaşık 20 milyon Euro’luk fatura, zincirin ilk halkalarından biri oldu. Sorun ise Tunus’un faturada adı geçen helikopterlerden almamış olmasıydı.

Bu ve benzeri girişimlerin ardından yeni taktik olarak telefon görüşmeleri devreye girdi. Kurbanlarıyla temasa geçmeden en ince detayına kadar bilgi edinen Chikli’nin, “Le Drian olarak” aradığı kişilerden “teröristlerin elinde olan Fransız gazetecilerin kurtarılması için fidye ödenmesi gerektiği ancak devlet olarak bunun yapılamayacağı için kendilerinden yardım istediği” türünden tezlerle para koparmaya çalıştığı belirlendi. Chikli’nin telefon görüşmeleriyle, ikna olmakta zorlananlar için ise bakanın bürosuna tıpatıp benzettiği bir mekandan yaptığı Skype bağlantılarıyla toplamda 80 milyon Euro elde ettiği tahmin ediliyor. Fransız basınına göre ‘Fransa dostu’ olarak nitelenen Kıraç, en fazla para kaptıran isim olarak öne çıkıyor. Olayın başından bu yana dosya ile yakından ilgilenen Fransız medyasındaki iddialar Kıraç’ın, çoğu Çin’deki banka hesaplarına olmak üzere, ödediği tutarın 41 milyon Euro olduğu yönündeydi. Ancak Kıraç’ın 4.1 milyon Euro kaptırdığı öğrenildi. Sahte Le Drian’ın tuzağına düşenler arasında ünlü işadamları, devlet adamları ve şarap üreticileri yer alıyor.

İSRAİL’DE YAŞIYORDU

Chikli, yıllardır İsrail’de yaşıyordu. Fransız yargısının 2015’te hakkında dolandırıcılıktan hapis ve para cezası kararı aldığı Chikli, İsrail’in vatandaşlarını iade etmemesinden faydalandı. Chikli, 2017’de Ukrayna’da yakalandıktan sonra Fransa’ya iade edildi. Paris’te tutuklu olan Chikli’nin davası sürüyor. Chikli tutukluyken benzer girişimlerin tekrar yaşanmaya başlanması olayın organize suç örgütü boyutu bulunduğu ya da rakip çetelerin aynı yöntemle devreye girdiği yorumlarına neden oluyor.

 

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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