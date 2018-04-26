Kilosu 1.7 liradan satılacak
Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 20’sinin karşılandığı Adana’da, turfanda karpuz hasadına başlandı. Kilosu 1.7 liradan satılan karpuzlar, Türkiye’nin dört bir yanına gönderilecek.
Dünya karpuz üretiminde Çin’den sonra ikinci sırada olan Türkiye’nin karpuz ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayan Adana’da ilk hasat heyecanı başladı.
KİLOSU 1.7 LİRA
Karataş ilçesindeki Bahçe Mahallesi’nde kumsal topraklarda yetişen ve kilosu 1.7 liradan satılan karpuzlar, Türkiye’nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.
DEKAR BAŞINA 5 TON KARPUZ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, bu yıl Adana’da 120 bin dekar alanda karpuz üretimi yapıldığını söyledi. Tekin, Adana’da dekar başına ortalama 5 ton karpuz hasat edileceğini belirterek, Türkiye’nin toplam karpuz üretiminin yıllık 4 milyon ton civarında olduğunu, bunun yaklaşık 800 bin tonluk bölümünün Adana’da hasat edildiğini belirtti.
Tekin, Adana’da üretilen karpuzun doğal olduğunu vurgulayarak, “Piyasada ithal edilen İran karpuzları var. Fakat onlar görüntüsünden de belli olduğu üzere eskimiş bir görüntüsü var. Fakat Adana karpuzunun sapı taze ve daha lezzetli” dedi.
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