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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.10.2018 - 13:35, Son Güncelleme:

Kilis'te tarım ürünleri tüketiciye aracısız ulaşacak

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Kilis'te tarım ürünleri tüketiciye aracısız ulaşacak

Kilis'te Belediye ve üretici birlikleri iş birliğiyle hayata geçirilen "Üreticiden Tüketiciye Projesi" kapsamında, kent merkezinde 3 ayrı noktada, sadece çiftçilerin satış yapabileceği pazar yeri kurulacak.

KİLİS Belediye Başkanı Hasan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemlerde Türkiye üzerinde çeşitli oyunlar denendiğini söyledi. 

Halkın oynanan tüm oyunlara rağmen dik durmayı başardığını anlatan Kara, bu arada fırsatçıların boş durmayarak bazı ürünlerin fiyatlarını yükseltmeye başladıklarını kaydetti. 

Kara, bu soruna çare ararken Üreticiden Tüketiciye Projesi'nin ortaya çıktığını dile getirerek, şöyle devam etti: 

"Biz istiyoruz ki üretici tüketiciye doğrudan ulaşsın ve aracıları ortadan kaldıralım. Bu anlamda Kilis'te mekanlar hazırlıyoruz. Çiftçilerimizin temsilcileriyle hareket edip, doğrudan çiftçilerimizin ürettiği malları, bir yumurta da olsa, bir kilo domates de olsa, bir litre süt de olsa, 100 gram bal da olsa veya bir demet maydanoz da olsa doğrudan tüketiciye ulaştırmayı sağlayacağız. Böylece aradaki spekülatif fiyat artışlarını önlemeye ve üreticimizin malının doğrudan tüketicimize ulaşmasını sağlamaya dönük bir çalışma yürütüyoruz." 

Kara, oluşturulan pazarlarda düzenli olarak ürün ve fiyat denetiminin yapılacağını ifade ederek, temel prensiplerinin, kötü niyetli tüccarlara fırsat vermemek olduğunu vurguladı. 

Projeyi gelecekte farklı sektörlerde de uygulamayı düşündüklerine işaret eden Kara, ekonomik oyunlara karşı aldıkları önlemlerin bunlarla sınırlı kalmadığını, fiyat denetimlerinin aralıksız sürdüğünü sözlerine ekledi. 

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