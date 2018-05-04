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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
04.05.2018 - 16:35, Son Güncelleme:

Kıdemli bankacıdan çok çarpıcı açıklamalar

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Kıdemli bankacıdan çok çarpıcı açıklamalar

TÜRKİYE İş Bankası ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlıklarını yürüten Ersin Özince, kendisini “kıdemli emekli bankacı” olarak tanımlayarak sektöre önemli uyarılarda bulundu. Ticari bankaların konut, baraj, köprü kredisi vermemeleri gerektiğini belirten Özince, böyle bir konut finansman modelinin çökeceği öngörüsünde bulundu.

Başkent Üniversitesi’nin organizasyonuyla düzenlenen 1. Uluslararası Bankacılık Kongresinin açılışında konuşan Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı ve Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, son yıllarda katılım bankacılığında yaşanan büyümeye dikkat çekti. Katılım bankalarının sanıldığı gibi sadece kar dağıtmadığını, zarar da dağıttığını vurgulayan Utku, o nedenle diğer bankacılardan farklı olarak faizsiz bankacıların krediyi verdikleri andan itibaren endişelenmeye başladıklarını anlattı.

BU MODEL ÇÖKER

Ticari bankaların konut, baraj, köprü, yol gibi projelere kredi vermesinin sakıncalarına dikkat çeken Özince ise şöyle konuştu:

“Türkiye'de mali sektör yetersizdir, ayakları eksiktir. Herkesin ağzında bankalar çok alıyor, çok faiz uyguluyor, bankalar şöyle yapıyor böyle yapıyor. Biz her şeyi bankalardan mı beklemeliyiz? Köprü yapılacak bankalar, ev yapılacak bankalar. Meslek hayatımın onlarca yılı bankaların gayrımenkule kredi vermesinin yasak olduğu dönemde geçti. Niye yasaktı? Çünkü gayrımenkul finansmanı ticari bankalar tarafından ya-pıl-maz. Bunun için yasaktı. Siz bugün Türkiye’de konut kredisini 1 ay mevduata dayanan bankalardan isteyemezsiniz. Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir konut finansman modeli yok. Yaparsanız da çökertirsiniz. Çökebilir, diyene de siz felaket tellalı diye bakmamalısınız.

Kıdemli bankacıdan çok çarpıcı açıklamalar

Özince, Hürriyet muhabiri Aysel Alp'in sorularını yanıtladı.

GECEKONDUYA İSKAN İZNİ VERMEYE BENZEMEZ
Bu gecekondu yapıp da sonradan buna imar, iskan vermeye de benzemez. Finans alanındaki işler sağlıklı, hesap verebilir ve şeffaf yapılmalıdır. Ülkemizde yaşanan krizler vergisini veren namuslu vatandaşlara pahalıya malolmuştur. Türkiye Cumhuriyetinin bu büyüklüğe gelen ekonomisinin mali sektörünü bundan sonra riske sokmak vergisini ödeyen vatandaşlar için çok daha maliyetli olabilir. Dolayısıyla sermaye piyasasının muhakkak güçlendirilmesi gerekir. Gayrımenkul finansmanı kalkınma yatırım bankacılığı gibi ihtisas sahiplerince yapılmalıdır. Yani ticari bankalar, köprüye, baraja da gayrımenkule de kredi vermemelidir. Bunları yatırım ve kalkınma bankaları vermelidir. Şu anda Türkiye’de ticari bankaların hepsi köprüye baraja yönelmiştir. Bu devlet politikalarıyla da makbul bir trend haline geldiği için yapıyoruz ama ayağımızı yorganımıza göre uzatmamak bir tarafta işi layığıyla yapmıyoruz yani bir inşaat yapacağınız zaman doktor çağırır mısınız? Altyapı inşaatı yapacağınız zaman önce kalkınma bankacıyı çağırırsınız.”

TEKNOLOJİDEN KORKUYORUM

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Özince, ulus devletlerin devam ettiği bir yüzyılda, ulusal ekonomik bağımsızlığın bugün en ciddi konulardan biri haline geldiğini vurguladı. Bu nedenle Trump’un da haklı olduğunu belirten Özince şöyle konuştu:
,
“Trump ülkesinde robot veya istihdam Çin’de diyebilir mi? Ben çeliğimi burada üretirim, gerekirse baştan bir daha üretirim. Aksi halde istihdam yaratacak alan kalmıyor, turizm, belki inşaat. Üniversite mezununu amele yaparsınız. Türkiye Cumhiriyeti genç bir toplum. Buna uygun ekonomik model geliştirmezsek, ki geliştirmedik zaten, dehşetdengiz bir durumla karşı karşıyayız ki ben kendi hesabıma çok üzgünüm, yani cumhuriyet nesli analarımız babamızın yaptığını biz sürdüremedik. Atatürk lider çağı değil ufkun ötesini görmeli, diyor. Bizim için ufkun ötesinde ne var diye baktığımızda büyük endişe içindeyim. Teknolojiden ödüm patlıyor. Hiçbirisi Türk değil. Ana bilgisayar sistemlerimiz, hastanemizden telefonumuza kadar 4 Amerikan sisteminin üzerinde çalışıyor. Hakim devletlerden ambargo yesek, Whatsapp’ın Facebook’un yeni versiyonunu indiremesek ya da elimizdeki telefonlardan birini çalıştıramazsanız banka manka yok. Maalesef bankacılığın tüketici ayağındaki teknolojiden de Türkiye’den banka sermayedarı çıkmamasından da hiç mutlu ve huzurlu değilim. Mali sektöru bir bütün olarak ulusal politikalarla götürmek lazım. Ama ülkemize gelen uluslararası yatırımcılara da kapımız sonuna kadar açık olmalı.”

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