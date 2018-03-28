Kibar Holding'de yeni CEO Kayabaşı oluyor
Son 4 yıldan bu yana Kibar Holding CEO’su olarak görev yapan Tamer Saka, Mart ayı sonu itibariyle bu görevinden ayrılacak. Tamer Saka’dan boşalan CEO’luk görevini Kibar Holding COO’su Haluk Kayabaşı vekaleten yürütecek.
Konu ile ilgili Kibar Holding’den gelen açıklamaya göre Haluk Kayabaşı 1981’de itibariyle Assan Demir ve Sac Sanayi A.Ş’de çeşitli bölümlerde görev aldı.
Kayabaşı, 1998 yılından itibaren Kibar Holding bünyesinde Dış Ticaret Koordinatörlüğü görevini yürüterek Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.
Mayıs 2012 itibari ile Holding Metal Grup Başkanlığı görevini icra eden Kayabaşı, Nisan 2014’te Kibar Holding COO’luğuna (Chief Operating Officer) atanmış, tüm görevlerine eş zamanlı olarak 12.10.2015 – 19.07.2016 tarihleri arasında, Assan Alüminyum Genel Müdürü olarak da görev almıştı.
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