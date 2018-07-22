Kendini ihbar etti

NEF, İstanbul’dan sonra ikinci adres olarak Bodrum’u seçti. Bölgede 1.8 milyar lira değerinde 2 konut projesine devam eden şirket, üçüncü proje için çalışmalara başladı. Nef’in davetlisi olarak gittiğimiz Bodrum’da Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ile bir araya geldik. Projelerinde doğaya saygıyı ana kural olarak kabul ettiklerini savunan Timur, işe başlamadan önce kendilerini kamu kurumlarına ihbar ettiklerini belirtti. Timur, “İlk önce gelin arsaya bakın, her ağacı kayıt altına alın diyoruz, yani kendimizi ihbar ediyoruz. Bundan sonra çalışanların da bir hata yapması mümkün değil. Arsada ne var ne yok kayıt altında oluyor” diye konuştu.

KÖYLÜ-KENTLİ BULUŞTU

Şirketin ilk projesi Nef Yalıkavak’ın 116 dönümlük bir yarımadada yer aldığını belirten Timur, 398 adet villa ve rezidanstan oluşan projede 460 metre uzunluğunda bir sahil şeridi, 2 bin metrekarelik bir kumsal olduğunu ifade etti. Mayıs 2019’da teslimlere başlayacaklarını belirten Timur, “Lansmana çıkmadan projenin yüzde 60’ını sattık. Nef Yalıkavak’ta dünyanın en lüks resort otel zincirlerinden Banyan Tree yer alacak. Banyan Tree, Avrupa’daki ilk otelini de Türkiye’de açmış olacak” dedi. Timur, şöyle konuştu: “Gündoğan’da bir balıkçı ile anlaştık, sabahın 5’inde taze balık, isteyenlerin ayağına gelecek. Meydanımızda yer alan dükkanlar için buradaki köylerle anlaştık. Burada zeytinyağı, peynir, domates reçeli satılacak. Bu proje bir anlamda köylü ile kentliyi bir araya getiren bir proje olacak.”

136 ÇAM, 200 ZEYTİN AĞACI

Timur, “Hayatımın projesi” diye tanımladığı Nef Gölköy için ise hiç ağaç kesilmeden nasıl gayrimenkul projesi geliştirileceğini göstereceklerini belirtti. Denize sıfır yaklaşık 50 bin metrekarelik arazide 38 villadan oluşacak projenin işletmesini Nef Yalıkavak’ta olduğunu gibi yine Banyan Tree üstleniyor. Timur, “Nef Gölköy ile bir gayrimenkul projesinin nasıl doğa dostu olabileceğini gösteriyoruz. Proje alanında bulunan 136 çam ağacının tamamını koruma altına aldık. 200 zeytin ağacının ise yerini değiştirdik. Nef olarak yaptığımız en küçük proje. Toplam 17 bin metrekare inşaat alanı var. Ama ‘hayatımın projesi’ diyebileceğim; dünyaya, Türkiye’ye, Bodrum’a bir eser kazandırıyoruz ifadesini kullanabileceğim bir proje” dedi. Timur bazı ağaçları ise taşınması mümkün olmadığı için koruduklarını, evlerin içinden ağaçların geçtiğini belirtti.

Nef Gölköy’deki villaların 13’ünün satıldığı bilgisini paylaşan Timur, ortalama metrekare satış fiyatını da 6 bin Euro olarak açıkladı. Yalıkavak projesinde ise ortalama metrekare fiyatı 4 bin Euro. Timur’un verdiği bilgiye göre şirket Bodrum Turgutreis’te 160 dönümlük bir arsada yeni bir proje için de çalışmalara başladı.

YABANCIYA 30 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ MÜMKÜN

- TÜRKİYE’nin gayrimenkul sektöründe yeni bir hikâyeye ihtiyaç duyduğunu ifade eden Timur, “Türkiye ihracatla büyüyebilecek bir ülke. Çünkü doğal kaynağı yok. Dünyadan parayı borç olarak değil, ürün karşılığı transfer etmemiz lazım. Bu da bizim sektörün önemini artırıyor. Doğru hamlelerle yabancıya yılda çok rahat 30 milyar dolarlık satış yapabilecek bir ülkeyiz. Mütekabiliyetten bu yana yabancıya 100 binin üzerinde konut satmışız. Bunun ihracat karşılığına bakarsanız müthiş bir değer” dedi. Timur mevcutta yabancıya yıllık 4-5 milyar dolarlık satışın özel bir çaba olmadan yapıldığını da ekledi.

2 MİLYAR CİRO HEDEFİ

- NEF olarak satışları geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 50’nin üzerinde artırdıklarını belirten Erden Timur, “1 Ocak-18 Temmuz arasındaki dönemde ise 1.1 milyar TL’lik ciroyu aştık. Bu başarı, gayrimenkul sektöründe bir ilk olan ve JCR tarafından bize verilen A+ kredi notunun da en büyük dayanağı. Hedefimiz geçen yıl elde ettiğimiz 1.5 milyar TL’lik ciroyu bu yıl 2 milyar TL üzerine yükseltmek” dedi.

STOK YOK!

- GAYRİMENKULDEKİ stok eleştirilerine de yanıt veren Timur, “Sektörde konut envanterine yönelik kapsamlı bir analiz yok. Hangi bölgelerde ne kadarlık bir ihtiyaç olduğunun tespiti ve ruhsatın da buna göre verilmesi şart. Biz Nef olarak proje ortaya çıkmadan önce, derinlemesine bölgesel analizler yapıyoruz. Bugüne kadar Nef 10 binin üzerinde konut teslim etti. Ama bitmiş ve şu an portföyde kalan konut sayısı 50’yi geçmez. Bu da kolay kolay görülemeyecek bir rakam” dedi.