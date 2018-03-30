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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
30.03.2018 - 21:59, Son Güncelleme:

KDV iadesi umudunu ne bitirdi?

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KDV iadesi umudunu ne bitirdi?

KDV yasasının Meclis görüşmeleri sırasında sürpriz bir şekilde devreden KDV iadelerine ilişkin düzenleme geri çekildi. Uzun zamandır üzerinde çalışılan devreden KDV sorununun geri çekilmesinin nedeninin kaynak sıkıntısı olduğu iddia ediliyor.

KATMA Değer Vergisi’nde reform olarak nitelendirilen devreden KDV’nin iade edilmesi kararından vazgeçildi. KDV’de reform paketi üzerinde uzun zamandır çalışılıyordu. Tasarının Genel Kurul görüşmeleri sırasında iadelerin ödenmesine ilişkin düzenlemeden sürpriz bir şekilde vazgeçildi. Düzenlemenin kaynak sıkıntısı nedeniyle geri çekildiği ileri sürülüyor. Aynı akşam Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının da yapıldığı öğrenildi. Buradaki değerlendirmeden sonra düzenlemelerin geri çekildiği belirtiliyor.

Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı KDV yasası değişikliğiyle bekleyen KDV iadelerinin ödenmesinin yolu açılacaktı. Yeni sistem devreye girecek, 12 ay içinde indirilemeyen KDV 6 ay içinde iade edilecekti. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devreden KDV’nin 167 milyar lirayı bulduğu belirtilmişti. Ancak 167 milyar lira içinde kamunun ve belediyenin de devreden iadeleri bulunuyor. Tahminlere göre 70 milyar liralık iadenin ödenmesi gündeme gelecekti. Yeni sistemden dolayı ilk ödemelerin de 2020’de yapılabileceği öngörülüyordu. Genel Kurul’da önceki gün KDV iadesinin üç ay içinde yapılmaması halinde mükellefe faiz ödemesi ile 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle indirim yoluyla giderilemeyen KDV iadesine yönelik Maliye Bakanlığı’na yetki verilmesine yönelik düzenlemeler de tasarıdan çıkarıldı.

DENETİM TARTIŞMASI

KDV reformunda atılan geri adımın; maliyetinin ne olacağı konusunda bir netlik sağlanamaması, kaynak sıkıntısına neden olabileceği gerekçesine dayandığı belirtiliyor. İadelerin her yıl yüzde 20’sinin ödenmesi düşünülüyor ve 5 yıl içinde bitirilmesi planlanıyordu. Ancak coğrafi şartlar, ABD’nin ticaret savaşları gibi gelişmeler nedeniyle geriye dönük ödemelerin yapılmasının sıkıntıya neden olabileceği üzerinde durulduğu ifade ediliyor. Ödemelerin bütçede sorun yaratabileceği endişesiyle uygulamadan vazgeçildiği kulislerde konuşuluyor. Görüşmeler sırasında Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun toplandığı ve bu değerlendirmelerin orada yapıldığı dile getiriliyor. Diğer yandan KDV iade talepleri ile ilgili inceleme yapılacağı söylemlerinin de geri adımda etkili olduğu konuşuluyor.

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