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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEkonomi HaberleriKDK'den 5 bin liralık elektrik faturası için "usulü uygun değil"
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Ekonomi
AA
09.11.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

KDK'den 5 bin liralık elektrik faturası için "usulü uygun değil"

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KDK'den 5 bin liralık elektrik faturası için "usulü uygun değil"

Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuran abone, kendisine bilgi vermeksizin elektrik sayacını söken, ardından "sayaçla oynayarak kaçak elektrik kullandığı" iddiasıyla 5 bin 812 liralık fatura çıkaran elektrik dağıtım şirketinden şikayetçi oldu.

Hatay'da bir abone, elektrik dağıtım şirketinin kendisine 5 bin 812 liralık fatura çıkarması üzerine Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuruda bulundu. KDK tarafından şirketin yaptığı işlem hukuka ve hakkaniyete aykırı bulunarak işlemin usulüne uygun bir şekilde yapılması konusunda tavsiye kararı alındı.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, KDK'ye başvuran Hatay'da ikamet eden bir kişi, kendisine bilgi vermeksizin elektrik sayacını söken, ardından "sayaçla oynayarak kaçak elektrik kullandığı" iddiasıyla 5 bin 812 liralık fatura çıkaran elektrik dağıtım şirketinden şikayetçi oldu.

Elektrik sayacıyla oynamadığını, kendisinden cebren tahsil edilmek istenen faturanın adil olmadığını belirten abone, şirketten iki yıllık fatura dökümü istediğini ifade etti. Şikayetçi, 3 ay uğraştıktan sonra aldığı fatura dökümünü incelediğinde, sökülen sayaç ile yeni sayaç arasında kilowatt değeri olarak bir fark olmadığını gördüğünü bildirerek haksızlığın giderilmesini ve bu duruma sebebiyet verenler hakkında işlem yapılmasını talep etti.

Bunun üzerine KDK, konuyla ilgili şirket yetkililerinden bilgi ve belge istedi. KDK’ye gelen cevabi yazıda, şikayetçinin "sayacın gövde kapağını açarak yüzde 55 oranında eksik ölçüm yapması için cihazı yavaşlattığının tespit edildiği" iddiasına yer verildi.

Tüketim incelemelerinde de yavaşlatmanın teyit edildiğini iddia eden şirket yetkilileri, kesilen cezanın yönetmeliğe uygun olduğunu savundu.

KDK, her iki tarafın iddia ve delilleriyle ilgili yönetmelikleri inceledikten sonra verdiği tavsiye kararında, "mevzuata göre kaçak elektrik kullanma veya sayacı yavaşlatma şüphesi olduğunda sayacın sökülüp laboratuvarda inceleme yapılması ve tetkiklerin onaylı olması gerektiği"ne yer verdi.

Laboratuvar raporuyla tespit edilen anormallikler neticesinde "kaçak tespit tutanağı" tutulmasının elzem olduğu ifade edildiği kararda, şirket yetkililerinin tutanak ya da rapora sahip olmadığı, bu belgeler istendiğinde de cevap verilmediği kaydedildi.

KDK tarafından mevzuatta yer alan süreçler sağlıklı işletilmediği için şirketin yaptığı işlem hukuka ve hakkaniyete aykırı bulundu. Başvuran hakkında yapılan kaçak elektrik kullanımı işlemlerinin geri alınıp bu işlemlerin usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda KDK tarafından şirkete tavsiyede bulunulmasına karar verildi.

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