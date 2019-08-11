KDK, emeklinin bayram ikramiyesi için aracı oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKDK, emeklinin bayram ikramiyesi için aracı oldu
GeriEkonomi KDK, emeklinin bayram ikramiyesi için aracı oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
11.08.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

KDK, emeklinin bayram ikramiyesi için aracı oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
KDK, emeklinin bayram ikramiyesi için aracı oldu

KDK, "dostane çözüm yolu" kapsamında SGK ile yaptığı görüşmelerle bir emeklinin bayram ikramiyesinin ödenmesi sağlandı.

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK), "dostane çözüm yolu" kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yaptığı görüşmelerle bir emeklinin bayram ikramiyesinin ödenmesi sağlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 5 Nisan'da emeklilik dilekçesi veren kişiye emekli aylığı bağlandı ancak 31 Mayıs'ta Ramazan Bayramı öncesi ikramiye ödemesi yapılmadı.

Emekli, bayram ikramiyesini alamadığı gerekçesiyle 14 Haziran'da KDK'ye başvurdu.

KDK, maaş bağlanmasının hemen sonrasına denk gelen bayramda ikramiyesinin ödenmediği gerekçesiyle başvuran emekli için SGK ile "dostane çözüm yolu" kapsamında görüşmelerde bulundu.

Görüşmelerin ardından bayram ikramiyesi ödenen emekli, KDK'ye mağduriyetinin giderildiğini belirten teşekkür mektubu gönderdi.

"İdarenin eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını incelemek, insan haklarına ve adalet anlayışına, hukuka ve hakkaniyete söz konusu davranışların uygunluklarını inceleyerek araştırmak ve önerilerde bulunmak" amacıyla Haziran 2012'de kurulan KDK tarafından Mart 2013'ten bu yana vatandaşlardan gelen şikayetler değerlendiriliyor.

Sağlık, sosyal güvenlik, eğitim ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli konulardaki mağduriyetlere ilişkin şikayetleri değerlendiren KDK, sorunların giderilmesi için aralarında bakanlıkların bulunduğu kurumlara tavsiye kararları veriyor.

Kurum, ayrıca mağduriyetlerin kısa sürede çözüme kavuşturulması için de "dostane çözüm yoluna" başvurarak idarelerle görüşmeler gerçekleştiriyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Duyuru yapıldı... İstanbul'da kalanlar oraya akın etti!
Emsal olacak karar: Bayram ikramiyesine hak kazandı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yeni rekor
Bakan Varank: Yaklaşık 160 bin tartı yeniden kullanımda