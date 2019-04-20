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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.04.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Kayseri Türkiye'nin çilek membası

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Kayseri Türkiye'nin çilek membası

Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin "Türkiye'deki çilek fidelerinin yüzde 60'ı Kayseri'de üretiliyor" dedi.

Önemli tarım kentlerinden biri olan Kayseri, Türkiye'deki çilek fidesi üretiminin yarısından fazlasını karşılıyor.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'nin, Türkiye'deki çilek fidesi üretiminin yaklaşık yüzde 60'ını karşıladığını söyledi. 

Çilek fidesi üretiminde firmaların Kayseri'yi tercih ettiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti: 

"İlimizdeki çilek fidesi üretim değerleri son yıllarda artarak devam ediyor. Ülkemizin tamamındaki çilek fidesinin 2014 yılında yüzde 25'i Kayseri'de üretilirken bu oran giderek artışını sürdürdü. Türkiye'deki çilek fidelerinin yüzde 60'ı Kayseri'de üretiliyor. Kayseri'de üretilen çilek fidesinin oranı 2016 yılında yüzde 47 iken 2018 yılında yüzde 60'a ulaşmıştır." 

Kayseri'nin çilek üretimi için çok uygun koşullara sahip olduğunu anlatan Şahin, "Tüflerden, doğal yapılardan oluşan köklenme alanları var. Develi ilçesi Reşadiye, Sindelhöyük ve Karacaviran mahallelerinde üretim yoğunlaşmış durumda. Daha önceki yıllarda Tomarza ve Pınarbaşı ilçelerinde de üretim yapılırken son üç yıldır üretimin tamamı buralara kaydı" dedi. 

Şahin, bol ve kaliteli meyve üretimi için fidelerin 3 yılda bir yenilendiğini belirtti. 

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