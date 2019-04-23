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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.04.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Kayıt dışı istihdamda büyük düşük

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Kayıt dışı istihdamda büyük düşük

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı "Kayıt dışı istihdam oranı, doğru teşvik sistemi, bilinçlendirme ve etkin denetimle yüzde 55'lerden yüzde 30'lar seviyesine indirildi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı istihdam oranı ise yüzde 20-22'lerde. Hedef, bu oranı yüzde 15'lere çekmek" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kayıt dışı istihdam konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. 

Kayıt dışı istihdam oranının yaklaşık 15 yıl önce yüzde 55'ler seviyesinde bulunduğuna işaret eden Bağlı, bunun ciddi bir mali yük olduğunu dile getirdi. Kayıt dışılığın sosyal güvenlikte finansman açığı olarak ifade edildiğini anlatan Bağlı, "Kayıt dışılıktaki bir puanın sosyal güvenlikte bize 2 milyar liralık maliyeti var. Şu anda sosyal güvenlik reformuyla, bilgilendirmeyle ve teşviklerle kayıt dışılığı aşağıya çekmeye yönelik bir irade var." diye konuştu. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliğinde 50'den fazla eylemin yer aldığı bir strateji planı hazırlandığını belirten Bağlı, kayıt dışılıkla mücadele ve kayıt içi istihdama ilişkin çalışmaların planda önemli yer tuttuğunu bildirdi. 

"CEZALANDIRARAK DEĞİL, EĞİTEREK VE TEŞVİK EDEREK HEDEFE ULAŞACAĞIZ"

Bağlı, Sosyal Güvenlik Kurumunun bütçe üzerindeki yükünü hafifletmek, kurumun dengesini iyileştirmek, aynı zamanda sosyal hakların kullanılmasını önleyen engelleri ortadan kaldırmak istediklerini söyledi. 

Kayıt dışılıkla etkin bir mücadele yürütüldüğünü ve başarılı sonuç elde edildiğini vurgulayan Bağlı, "Kayıt dışı istihdam oranı, doğru teşvik sistemi, bilinçlendirme ve etkin bir denetimle yüzde 55'lerden yüzde 30'lar seviyesine indirildi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı istihdam oranı ise yüzde 20-22'lerde. Hedef, bu oranı yüzde 15'lere çekmek." dedi. 

Bu hedefe ulaşmak için yoğun bir şekilde farkındalığı, toplumsal bilinci artırma, tüm aktörlere ulaşma gayretinde olduklarını belirten Bağlı, "Cezalandırarak değil, daha çok eğiterek ve teşvik ederek kayıt dışılığı hedeflediğimiz oranlara çekmek istiyoruz. Kabul edilebilir rakama çekeceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı. 

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