Kat kat büyüme
Enerji Bakanı Berat Albayrak, gelişmiş ülkelerde madenciliğin gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 5, 6, 7’ler düzeyinde olduğunu söyleyerek, “Türkiye’de bu oran yüzde 1’ler düzeyinde. Yetmez, 5 kat, 6 kat, 7 kat büyüyecek devasa bir potansiyel var. Bunu değerlendirmek zorundayız. Madenlerde ‘Türkiye vakti’ diyoruz” dedi.
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin Uluslararası Maden Rezervleri Raporlama Standartları Komisyonu (CRIRSCO) üyeliğiyle beraber, maden sahalarımızda yapılan arama ve işletme faaliyetlerine ait sondaj, analiz, test ve her türlü çalışma verisinin artık uluslararası standartlarda ve tüm dünyada geçerli UMREK kodu ile raporlanacağını açıkladı. Albayrak, “Şimdi madenlerde ‘Türkiye vakti’ diyoruz. Türkiye’de yatırım yapan hiçbir yatırımcı kaybetmedi, istiyoruz ki madencilik alanında da yatırımcılar girsin, kazansın” dedi. Madenciliğin Türkiye için hayati ve kritik bir önem taşıdığını ve ham maddede bir çarpansa, yarı mamulde 8, tam mamule döndüğünde 24 çarpana kadar çıkabilecek katma değer üreten bir sektör olduğunu vurgulayan Albayrak, “Gelişmiş ülkelerde madenciliğin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 5’ler, 6’lar, 7’ler düzeyinde. Türkiye’de bu oran yüzde 1’ler düzeyinde. Yetmez, burada 5 kat, 6 kat, 7 kat büyüyecek devasa bir potansiyel var. Bunu değerlendirmek zorundayız” dedi.
ULUSLARARASI STANDART
Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu’nun (UMREK), CRIRSCO üyeliği tanıtım toplantısında Albayrak, daha önce dile getirdikleri “madencilik önümüzdeki dönemin parlayan yıldızı olacak” hedefi kapsamında, 2016’da kurulan UMREK’in geçen ay CRIRSCO üyeliğine kabul edildiğini kaydetti. UMREK’in CRIRSCO’nun Avrasya’daki ilk, dünyadaki 13’üncü üyesi olduğunu belirten Albayrak, üyeliğin ne anlama geldiğini ise şöyle açıkladı: “CRIRSCO üyeliğiyle, maden sahalarımızda yapılan arama ve işletme faaliyetlerine ait sondaj, analiz, test ve her türlü çalışma verisi artık uluslararası standartlarda ve tüm dünyada geçerli UMREK kodu ile raporlanacak. UMREK kodu finans kuruluşları, sektörün tüm paydaşları ve kamu için ortak ve yegane piyasa raporlama standardı olacak. Böylece raporlara ilişkin uluslararası güvenin sağlanması ve korunmasını da teminat altına alacağız. Daha önce Türkiye’de hazırlanan raporlar, uluslararası geçerliliği olmadığı için finans kuruluşları tarafından kabul edilmiyordu. Madencilerimiz finansman için yurtdışından raporlama kuruluşlarına kaynak ayırıyordu. Artık, firmalarımız yurtdışındaki yetkin kişilere büyük paralar ödeyerek bu hizmeti almak zorunda kalmayacak. Bu raporları artık bağımsız, yetkin kişiler hazırlayacak, UMREK sertifikalandıracak. Finansman kurumları da kredilerinde bu raporları dikkate alacak.”
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