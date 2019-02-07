Kasko yaptıramayanlara alternatif! Tamamlayıcı trafik sigortası

Sağlık sistemine getirilen tamamlayıcı sağlık sigortası sisteminin benzeri araçlar için de yapıldı. Yükselen yedek parça fiyatları, otomobil fiyatlarıyla birlikte kasko primleri de yükselmeye başladı. Bundan dolayı araç sahipleri kasko yaptırmamaya başladı. Bu noktada sigorta sektörünün çıkardığı tamamlayıcı trafik sigortası devreye giriyor.

Kasko fiyatının çok altında oluşan fiyatlarla yapılan tamamlayıcı trafik sigortasıyla birlikte karşı tarafa verilen hasarlar için 100 bin lira, kendi araçlarınızda oluşan hasarlar için ise 40 bin lira üst limitle ödeme gerçekleştiriliyor.

TRAFİK SİGORTASI SADECE KARŞI TARAFIN HASARINI ÖDÜYOR

Zorunlu trafik sigortası kaza anında karşı tarafa verilen hasarları karşılıyor. Kazanın gerçekleşmesinden sonra tutulan tutanaklar servis ya da anlaşmalı kaportacıya bırakılır. Sigorta eksperleri gelerek araçlardaki hasarı belirlerler. Sonrasında tüm bilgiler TRAMER sistemine aktarılır ve tutanakta belirtilen krokiye göre hangi tarafın suçlu olup olmadığı ortaya çıkarılır ve işlem tamamlanır. Bu noktada eğer kazanın oluşmasındaki payınız yüzde 100 ise trafik sigortanız karşı tarafın hasarını ödeyecektir. Aksi durumda ise tam tersi oluyor.

TRAFİK SİGORTALARI SADECE 36 BİN LİRA ÖDÜYOR

Trafik sigortanız var ve büyük bir kazaya karışmanız halinde suçlu bulunursanız sigortanız sadece 36 bin liraya kadar ödeme yapıyor. 36 bin liranın üzerinde çıkan ödeme tutarını kendi cebinizden karşılıyorsunuz. Bu seçenek standart olarak poliçeye işleniyor ancak değiştirmek isterseniz prim tutarında yükseliş gerçekleşiyor.

10 YAŞ ÜZERİNDEKİ ARAÇLARA KASKO YAPTIRMAK ZOR

10 yaşın üzerinde olan araçlara sigorta şirketleri kasko yapmak istemiyor. Ekonomik ömrünü tamamlamış olmasından dolayı, kaza anında metal yorgunluğu nedeniyle hasarın büyük çıkması kasko yapılmamasının etkenleri arasında yer alıyor. Bu nedenle trafikte büyük çoğunluktaki aracın kaskosu bulunmuyor.

TAMAMLAYICI TRAFİK SİGORTASI HANGİ HASARLARI KARŞILIYOR?

Yıllık 500 lira prim ödeyerek tamamlayıcı trafik sigortasına sahip olabiliyorsunuz. Tamamlayıcı trafik sigortasıyla birlikte çarpma, çarpışma sonrası oluşan hasarlar 40 bin lira üst limite kadar ödeniyor. Karşı tarafa verilen hasarlar için ise 100 bin liraya kadar ödeme yapılıyor. Kaza dışında doğal afetlerden olan sel, su baskını, deprem gibi klozlar için de 40 bin liraya kadar ödeme gerçekleşiyor.

LÜKS ARAÇLARA YAPTIRILIR MI?

Aracınızın kasko değeri 40 bin liranın üzerinde oluşuyorsa ve aracınız kaza anında 40 bin liranın üzerinde hasar alır ya da perte çıkarsa tamamlayıcı trafik sigortası 40 bin liranın üzerinde tazminat ödemeyecek olmasından dolayı kasko poliçesi yaptırılması daha doğru tercih oluyor.