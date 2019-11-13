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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.11.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Karadeniz'deki 5 kentin esnaf ve sanatkar birliklerinden demir yolu talebi

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Karadeniz'deki 5 kentin esnaf ve sanatkar birliklerinden demir yolu talebi

Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ile Ordu esnaf ve sanatkarları odaları birlikleri, Samsun ile Sarp arasında demir yolunun bölgeye kazandırılmasını istedi.

Beş ilin birlik başkanlarınca yapılan ortak yazılı açıklamada, Karadeniz'in kurtuluşunun tren yolu hatlarına bağlı olduğu belirtildi.

Tren yolu hatlarının bir an önce hayata geçirilmesinin hem bölge hem de ülke için çok önemli katkılar sağlayacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bölgeye gerek demir yolu gerekse hızlı tren yolu taşımacılığı başta istihdam olmak üzere ekonomik sorunların çözümünde önemli bir ivme kazandıracaktır. Yaratacağı istihdam olanakları nedeniyle göç veren değil, göç alan iller sınıfına da dahil olunacaktır. Bu durumda da ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel açıdan oluşan basınçlar da azalacaktır. Meydana gelen bu oluşum tüm Türkiye açısından daha dengeli bir şehirleşme yatırım dağılımı, yaşam olanakları ve sosyal adalet açısından daha dengeli bir toplum yaratacaktır."

Açıklamada, Türkiye'nin 100'üncü kuruluş yılındaki yüz büyük proje içinde olan Karadeniz-Tiflis-Bakü Tren Yolu projesinin geliştirilerek dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'e ulaşması halinde Türk ekonomisi için çok büyük bir avantaj yaratacağı ifade edildi.

Türkiye'nin geleceği açısından demir yolu ağı olmayan Doğu Karadeniz bölgesine projenin uygulanması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Proje ihalesi yapılmış Erzincan-Trabzon tren yolu hattı ile ÇED raporu tamamlanan Gümüşhane-Tirebolu demir yolunu tamamlayacak olan Samsun-Sarp hızlı tren yolu olmalıdır. Bu anlamda önemli olan uluslararası nitelikli Samsun-Sarp demir yolunun bölgemize kazandırılmasıdır." değerlendirmesine yer verildi.

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